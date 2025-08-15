TP HCMAnh Quang, 28 tuổi, áp xe do biến chứng rò hậu môn hình móng ngựa gây sưng đau, chảy mủ, được bác sĩ phẫu thuật loại bỏ mô xơ dài 25 cm.

Anh từng bị áp xe hậu môn gây nhiễm trùng, phẫu thuật cắt mô xơ rò hai lần trong một năm. Gần đây, đau nhức nặng hơn, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM chụp cộng hưởng từ MRI 3 Tesla vùng hậu môn - trực tràng ghi nhận có ổ áp xe kích thước 2,4 cm, trong khoang hố ngồi - trực tràng có hai lỗ rò ngoài. Từ lỗ rò trong có một nhánh phụ lan ra bìu phải. Cách bờ hậu môn 5 cm có hai ổ áp xe kích thước 1-2 cm, tại ống hậu môn có lỗ rò chảy dịch trắng đục.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Hậu, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết anh Quang bị biến chứng rò hậu môn móng ngựa gây áp xe hóa xì mủ, tổn thương mô mềm xung quanh vùng hậu môn, lan rộng vào vùng cơ thắt hậu môn. Rò hậu môn móng ngựa là dạng các mô rò ăn sâu phức tạp, đường đi giống hình móng ngựa, bao quanh trực tràng.

Bác sĩ Hậu cho rằng nguyên nhân gây ra tình trạng này liên quan đến nhiều yếu tố như điều trị không phù hợp, quá trình phẫu thuật không xử lý triệt để các mô rò. Khi tuyến hậu môn bị nhiễm trùng và tạo thành ổ mủ (áp xe) không được dẫn lưu hoặc điều trị đúng cách có thể vỡ ra, tạo thành nhiều đường rò. Các đường rò này có thể lan rộng và sâu hơn, đi qua các cơ vòng hậu môn, tạo thành các ngóc ngách, khiến bệnh chuyển biến phức tạp.

Hình chụp MRI cho thấy đường rò (mũi tên vàng) ăn luồng phức tạp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy hết gốc rễ mô xơ đường rò để giải quyết triệu chứng đồng thời phòng ngừa biến chứng như nhiễm trùng dai dẳng, hoại tử mô xung quanh, đường rò ăn luồng tạo ra nhiều đường rò và lỗ rò mới... Sau khi xác định được đường rò, bác sĩ tiếp cận xử lý lần lượt đường rò từ bên trong, đến niêm mạc và mô xơ đường rò. Cắt mô xơ đường rò từ lỗ ngoài đến mô xơ sượng một đoạn ngoằn ngoèo 25 cm, cầm máu, băng ép vết mổ.

Hậu phẫu, vết thương khô, lành dần, anh Quang xuất viện một ngày sau mổ, chăm sóc vết thương với dụng cụ bông băng vô trùng để thúc đẩy lành thương nhanh, tránh biến chứng.

Bác sĩ Hậu (giữa) đang thực hiện cắt rò hậu môn phức tạp cho anh Quang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Rò hậu môn là tình trạng xuất hiện các đường hầm (đường rò) bất thường dưới da, nối ống hậu môn với vùng da xung quanh hậu môn. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, do nhiều nguyên nhân như vệ sinh sai cách gây viêm nhiễm, hình thành lỗ rò; viêm tuyến ống hậu môn; áp lực hậu môn trực tràng (do ngồi nhiều, khiêng vật nặng, rặn khi đi đại tiện).

Bác sĩ Hậu khuyên người bệnh khi có dấu hiệu bất thường như ngứa hậu môn, da hậu môn đổi màu và có tình trạng trầy xước, có dịch mủ, cần đến cơ sở y tế uy tín với đầy đủ hệ thống trang thiết bị để khám. Sau điều trị, người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ chỉ dẫn của bác sĩ cách vệ sinh, thực hiện các bài tập kegel rèn luyện cơ sàn chậu, tái khám định kỳ để phòng ngừa tái phát.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi