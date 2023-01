Ánh nắng giảm nguy cơ ung thư phổi

Tắm nắng trong thời gian ngắn giúp cơ thể tạo ra vitamin D, giảm nguy cơ mắc và tử vong do ung thư phổi.

Thạc sĩ, bác sĩ Lã Quý Hương, khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết tắm nắng tốt cho xương khớp, giúp cải thiện chức năng phổi, thông qua việc kích thích cơ thể sản xuất nhiều vitamin D hơn. Vitamin D được chứng minh giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại nhiễm trùng phổi và các bệnh về phổi khác.

Một khảo sát trên 111 quốc gia cho thấy tỷ lệ mắc ung thư phổi cao hơn ở những nước nằm xa xích đạo, có ít ánh nắng. Những người hấp thụ vitamin D nhiều hơn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít có nguy cơ tử vong vì ung thư phổi, đại tràng, vú, tuyến tiền liệt hơn.

Tuy nhiên, bác sĩ Hương nhấn mạnh điều này không có nghĩa là phơi nắng nhiều sẽ bù đắp được những tổn hại sức khỏe do hút thuốc lá. Hút thuốc vẫn là nguyên nhân số một gây ung thư phổi, có thể lấn át tất cả các nỗ lực cải thiện sức khỏe khác. Do đó theo bác sĩ Hương, để phòng ngừa ung thư phổi, quan trọng nhất vẫn là bỏ hút thuốc, hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá.

Ánh nắng mặt trời giúp giảm nguy cơ ung thư phổi. Nguồn ảnh: Freepik

Khi tiến hành so sánh chức năng phổi trên 14.000 người khác nhau, các nhà nghiên cứu tại Đại học Auckland phát hiện người có có lượng vitamin D thấp thường có chức năng phổi kém hơn. Trong một nghiên cứu khác, trẻ em được tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời có tỷ lệ mắc các bệnh đường hô hấp như hen suyễn thấp hơn so với những trẻ sống ở các thành phố ít ánh nắng và ẩm ướt. Trẻ mắc hen suyễn thường có nồng độ vitamin D thấp hơn so với trẻ khỏe mạnh.

Mặt khác, ánh nắng mặt trời cung cấp tia UV, tia UVB và tia hồng ngoại, giúp tiêu diệt vi khuẩn, virus, giảm tác nhân gây bệnh hô hấp có trong không khí. Đó là lý do vì sao những ngày có nắng, nhiều người cảm giác không khí dễ chịu hơn. Ngược lại, những ngày âm u thường kèm theo chất lượng không khí kém, dễ gây bệnh hô hấp. Khác biệt rõ rệt nhất vào mùa đông, khi các gia đình thường xuyên đóng kín cửa, ánh nắng ít khi vào được trong nhà, dẫn đến không khí thường có mùi, dễ kích ứng đường hô hấp.

Bác sĩ Hương nhấn mạnh mặc dù ánh nắng tốt cho sức khỏe nhưng không nên sưởi nắng quá lâu, cần tránh những thời điểm nắng gắt vì có nguy cơ gây ung thư da. Thời gian phơi nắng tốt cho sức khỏe của mỗi người là khác nhau, tùy thuộc vào màu da, tuổi tác, tiền sử sức khỏe, chế độ ăn uống và nơi sinh sống. Nói chung, để tận dụng tối đa lợi ích của ánh nắng mà không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, nên sưởi nắng từ 5-15 phút, người có làn da sẫm màu có thể lâu hơn nhưng tối đa không quá 30 phút. Thời điểm sưởi nắng nên vào sáng sớm hoặc chiều tối, lúc nắng còn dịu nhẹ.

Ngoài ra, để tận dụng tối đa lợi ích diệt khuẩn của ánh nắng mỗi người nên tranh thủ mở hết các cửa sổ, cửa ra vào trong những ngày có nắng, tranh thủ giặt phơi giũ chăn, ga giường, thảm trải sàn dưới nắng...

Hoài Phạm