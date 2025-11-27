Ăn việt quất tốt cho não thế nào

Ăn 150 g việt quất mỗi ngày cung cấp các loại vitamin, các chất chống gốc tự do có thể bảo vệ tế bào thần kinh và mạch máu não.

148 g việt quất có khoảng 84 calo, 0,5 g chất béo, gần 4 g chất xơ, hơn 14 mg vitamin C cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết quả việt quất có khả năng kích hoạt hai loại enzyme bảo vệ não là catalase và superoxide dismutase để chống các gốc tự do, tăng cường các kết nối thần kinh.

Các hoạt chất sinh học anthocyanin, pterostilbene trong quả việt quất có thể trung hòa gốc tự do trong lòng mạch máu, bảo vệ tế bào thần kinh và mạch máu não, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, Alzheimer, Parkinson, những bệnh lý về tim mạch.

Việt quất cung cấp nhiều chất chống gốc tự do tốt cho não. Ảnh được tạo bởi AI

Mỗi người có thể ăn khoảng 150 g việt quất mỗi ngày, ưu tiên chọn quả có màu tím đậm, vỏ căng mọng, không dập nát hay bầm. Rửa sạch quả trước khi ăn, có thể dùng trực tiếp, làm sinh tố hoặc trộn cùng sữa chua, salad để tăng giá trị dinh dưỡng. Tránh thêm nhiều đường hay chế biến quá kỹ để giữ nguyên chất chống gốc tự do tự nhiên.

Ở Việt Nam, việt quất tươi hoặc sấy khô dễ mua, nhưng giá thành cao nên nhiều người khó ăn mỗi ngày trong thời gian dài. Theo bác sĩ Tiến, lượng việt quất nạp vào thường không đủ để tạo ra tác dụng rõ rệt cho não. Các sản phẩm chứa các tinh chất từ quả việt quất (blueberry) kết hợp với các tinh chất như bạch quả (ginkgo biloba) có thể cung cấp các dưỡng chất cho não, tăng cường kết nối thần kinh.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động đều đặn, mọi người nên duy trì hoạt động trí não như đọc sách, giải đố, học kỹ năng mới hay chơi nhạc cụ giúp tăng kết nối thần kinh, giữ cho não linh hoạt. Thường xuyên giao lưu, kết nối với xã hội để não bộ duy trì sự linh hoạt và cải thiện khả năng xử lý thông tin.

Nếu gặp các vấn đề liên quan sức khỏe thần kinh như hay quên, khó tập trung kéo dài, đau đầu thường xuyên, mất ngủ, hãy đi khám chuyên khoa thần kinh để được bác sĩ đánh giá chức năng não bộ.

Đình Diệu