Ăn gì tốt cho não?

Cá hồi, trứng, dầu ôliu chứa nhiều dưỡng chất như omega-3, choline, vitamin E, K, folate, flavonoid có tác dụng tăng cường trí nhớ và sự tập trung, bảo vệ não.

Cá

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết cá béo cung cấp omega-3 thiết yếu, đặc biệt là DHA và EPA. Đây là những thành phần cấu tạo nên màng tế bào thần kinh, tham gia vào quá trình truyền tín hiệu giữa các tế bào não. Ăn cá béo ít nhất hai lần mỗi tuần có khả năng duy trì trí nhớ tốt, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức so với nhóm ăn ít. Omega-3 còn có vai trò giảm viêm, hỗ trợ tâm trạng, giảm nguy cơ trầm cảm.

Cá béo chứa nhiều omega-3 tốt cho trí não. Ảnh: Đình Diệu

Trứng

Trứng cung cấp choline - tiền chất của acetylcholine giúp dẫn truyền thần kinh trong quá trình học tập và ghi nhớ. Vitamin B12 và folate trong trứng hỗ trợ duy trì cấu trúc tế bào thần kinh.

Các loại hạt

Hạt óc chó, hạnh nhân, hạt bí, hạt chia chứa nhiều vitamin E có vai trò ngăn ngừa tổn thương tế bào do gốc tự do, bảo vệ tế bào thần kinh. Thường xuyên ăn các loại hạt giúp chức năng nhận thức tốt. Các loại hạt còn cung cấp magie, kẽm - hai khoáng chất quan trọng trong dẫn truyền thần kinh.

Rau xanh

Cải bó xôi, cải xoăn, bông cải xanh giàu vitamin K tham gia vào quá trình tổng hợp sphingolipid, một thành phần cấu trúc của não. Nhóm thực phẩm này cũng có folate hỗ trợ phân chia tế bào và duy trì hoạt động thần kinh bình thường.

Quả mọng

Quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi chứa hợp chất thực vật anthocyanin có khả năng vượt qua hàng rào máu não, từ đó cải thiện tín hiệu giữa các tế bào thần kinh. Bổ sung quả mọng thường xuyên sẽ tăng trí nhớ ngắn hạn, tốt cho việc học. Nhóm trái cây này có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết, hạn chế viêm mạn tính.

Chocolate đen

Chocolate đen nguyên chất (từ 70% cacao trở lên) chứa flavonoid, caffeine, chất chống oxy hóa giúp tăng lưu lượng máu não, tăng tỉnh táo và tâm trạng tích cực hơn. Tuy nhiên, người dùng nên lưu ý lựa chọn sản phẩm ít đường, không kết hợp sữa để đảm bảo hiệu quả.

Dầu ô liu

Dầu ô liu nguyên chất hỗ trợ trí não nhờ hàm lượng cao axit béo không bão hòa đơn và polyphenol. Chế độ ăn Địa Trung Hải nổi bật với dầu ô liu, cá béo và rau quả mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe não bộ, tim mạch.

Bác sĩ Quyết Tiến cho hay não bộ còn hoạt động tốt khi ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, hạn chế căng thẳng kéo dài, duy trì sự linh hoạt thông qua đọc, ghi nhớ hoặc giải quyết vấn đề. Những biện pháp này giúp tăng cường kết nối thần kinh, làm chậm quá trình lão hóa não. Người có các dấu hiệu bất thường như giảm trí nhớ, đau đầu, mất ngủ kéo dài, suy nhược thần kinh... cần đi khám sớm.

Tùy trường hợp bác sĩ có thể cho đo điện não, chụp CT, đo đa ký giấc ngủ... để chẩn đoán bệnh liên quan. Thường xuyên bổ sung tinh chất từ thiên nhiên như chiết xuất blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) hỗ trợ tăng cường máu lên não nhằm nuôi dưỡng, bảo vệ tế bào thần kinh.

Đình Diệu