Ăn uống thế nào tăng chức năng gan trong ba tháng

Giảm thực phẩm chế biến sẵn, cân bằng lượng chất béo có lợi, bổ sung chất xơ, giảm đường giúp cải thiện sức khỏe gan.

Gan thực hiện nhiều chức năng thiết yếu trong cơ thể như xử lý độc tố, sản xuất mật, chuyển hóa chất dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch... Khi gan bị tổn thương, các chức năng rối loạn dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Dưới đây là những mẹo ăn uống tốt cho gan.

Ăn ít thực phẩm siêu chế biến

Nhiều thực phẩm đóng gói chứa carbohydrate tinh chế, chất béo chuyển hóa, các chất phụ gia âm thầm gây hại cho gan. Mỗi người nên thay thế đồ ăn đóng gói sẵn bằng thực phẩm tươi, các loại hạt, đậu hoặc trái cây tươi để cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho gan.

Cân bằng lượng chất béo

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không cần tránh tất cả chất béo. Bởi chất béo như omega-3 hoạt động như chất chống viêm, giúp giảm tích tụ mỡ trong gan. Cá béo, dầu hạt lanh và quả óc chó giàu dưỡng chất này. Mỗi người nên giảm lượng omega-6 dư thừa từ dầu chế biến để tránh ảnh hưởng đến gan.

Bổ sung chất xơ

Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm, thúc đẩy đào thải hormone dư thừa. Tất cả đều giúp giảm gan nhiễm mỡ. Hạt lanh xay, hạt chia, đậu gà, đậu lăng, các loại rau họ cải như tốt cho đường ruột, bảo vệ gan.

Cắt giảm đường

Đường fructose dư thừa sau khi được chuyển hóa ở gan có thể được chuyển đổi thành mỡ (chất béo trung tính) và lưu trữ tại đây, dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu. Mỗi người nên cắt giảm nước ép trái cây, đồ ăn vặt chế biến sẵn, nước ngọt ăn kiêng, gia vị chứa đường ẩn để gan không bị quá tải. Trái cây nguyên quả có chất xơ là lựa chọn lành mạnh trong chế độ ăn.

Bổ sung polyphenol trong thực vật

Polyphenol là những hóa chất thực vật, có đặc tính chống oxy hóa, có trong các loại thực phẩm như quả mọng, dầu ô liu nguyên chất, matcha, lựu, nghệ. Chúng giúp giảm stress oxy hóa bên trong gan, cải thiện tình trạng kháng insulin. Các hợp chất thực vật này hoạt động như những loại thuốc tự nhiên, thúc đẩy gan giải độc hiệu quả.

Tránh ăn khuya

Ăn vặt đêm khuya làm gián đoạn quá trình phục hồi của gan, dẫn đến tích trữ mỡ nhiều. Mỗi người nên ăn bữa tối ít nhất 2-3 tiếng trước khi đi ngủ để gan tập trung đốt cháy mỡ dự trữ thay vì xử lý calo.

Ngoài chế độ ăn khoa học, để bảo vệ sức khỏe gan, mỗi người nên ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe gan, dẫn đến tăng tích tụ mỡ trong gan, làm trầm trọng thêm bệnh gan nhiễm mỡ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)