6 món giúp tăng sản xuất serotonin tốt cho người mất ngủ

Serotonin là chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên - hormone liên quan đến khả năng điều hòa tâm trạng. Nồng độ serotonin trong não ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và chất lượng giấc ngủ. Trong khi đó, serotonin được tạo ra từ tryptophan - loại axit amin thiết yếu mà cơ thể cần nhưng không thể tự sản xuất.

Trứng chứa hàm lượng protein cao, có thể giúp tăng nồng độ tryptophan trong huyết tương. Axit amin này có nhiều trong lòng đỏ, cùng với các dưỡng chất thiết yếu khác là tyrosine, choline, biotin, axit béo omega-3, mang lại lợi ích cho giấc ngủ nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung.