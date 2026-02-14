Ăn uống thế nào giảm táo bón ngày Tết?

Tôi thường ăn nhiều nem rán, giò chả, bánh chưng rán… hay bị táo bón 2-3 ngày liền trong những ngày Tết. Tôi nên ăn uống thế nào để giảm tình trạng này? (Minh Anh, 37 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Ăn nhiều đồ chiên rán trong thời gian ngắn có thể làm tăng nguy cơ táo bón bởi chúng giàu chất béo, ít chất xơ khiến nhu động ruột hoạt động chậm lại. Khi phân di chuyển chậm trong đại tràng, nước bị hấp thu nhiều hơn, làm phân khô và cứng, gây khó khăn khi đi ngoài. Tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo ngày Tết có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, trong khi thiếu chất xơ để kích thích nhu động ruột, làm giảm phản xạ đi ngoài tự nhiên.

Ngày Tết, nhiều người thường ít uống nước hơn bình thường khiến đại tràng tăng hấp thu nước từ phân, dẫn đến khó đi ngoài. Bên cạnh đó, uống rượu bia làm mất nước nhẹ, tác động lên hệ thần kinh ruột, làm rối loạn nhu động ruột khiến phân di chuyển chậm hơn, dễ táo bón.

Ăn nhiều đồ chiên rán trong thời gian ngắn có thể làm tăng nguy cơ táo bón. Ảnh: Trần Diệp

Ngoài yếu tố ăn uống, táo bón dịp Tết còn có thể do thói quen sinh hoạt. Trong những ngày này, mọi người thường ít vận động, ngồi lâu xem tivi, di chuyển bằng xe nhiều hơn bình thường. Táo bón thường gặp ở người ít vận động, người cao tuổi, người có tiền sử táo bón, trĩ hoặc các bệnh tiêu hóa mạn tính.

Để phòng ngừa táo bón, bạn cần điều chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt hợp lý. Mỗi bữa ăn nên bổ sung rau xanh và trái cây tươi giàu chất xơ như đu đủ, cam, bưởi, chuối chín; hạn chế đồ chiên rán và rượu bia. Uống đủ nước, chia đều trong ngày thay vì chỉ uống khi khát. Sau ăn, bạn nên vận động nhẹ như đi bộ 10-15 phút, tránh ngồi hoặc nằm lâu, đồng thời duy trì thói quen đi vệ sinh đều đặn, không nhịn đi ngoài để hỗ trợ nhu động ruột và tiêu hóa.

Nếu táo bón kéo dài trên 1-2 tuần và không giảm dù đã điều chỉnh chế độ ăn, sinh hoạt, bạn cần đến bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa khám để được điều trị kịp thời, ngăn biến chứng.

ThS.BS Hoàng Nam

Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội