Ăn uống thế nào giảm đau nửa đầu

Chế độ ăn ưu tiên rau lá xanh đậm, gừng và thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đồng thời hạn chế rượu cùng cà phê, có thể giảm đau nửa đầu.

Đau nửa đầu là dạng rối loạn thần kinh gây suy nhược, có liên quan đến yếu tố di truyền, bệnh lý nền cũng như chế độ ăn uống và sinh hoạt. Một số chế độ ăn như keto, DASH... được ghi nhận có thể góp phần ngăn ngừa và kiểm soát cơn đau nửa đầu.

Chế độ ăn keto

Chế độ ăn keto có tác dụng kích thích sản sinh các thể ketone (được cơ thể sử dụng làm năng lượng khi không có glucose), hỗ trợ đốt mỡ, giảm viêm. Chế độ này đặc trưng bởi giảm mạnh carbohydrate, ăn chất béo lành mạnh ở mức cao, protein vừa phải, ưu tiên thực phẩm như cá béo, trứng, dầu ô liu, các loại hạt, rau ít tinh bột.

Chế độ ăn H3-L6

Chế độ ăn này tập trung tăng axit béo omega-3 (có nhiều trong cá hồi, cá thu, hạt lanh, quả óc chó) và hạn chế axit béo omega-6 (có trong dầu hướng dương, đậu nành, mè, ngô). Mục tiêu là cân bằng tỷ lệ axit béo trong cơ thể, qua đó giảm tần suất và mức độ các cơn đau nửa đầu.

Chế độ ăn H3-L6 ưu tiên các loại hạt. Ảnh: Bảo Bảo

Chế độ ăn DASH

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) là chế độ ăn nhằm kiểm soát và phòng ngừa tăng huyết áp. Đặc điểm của DASH là hạn chế natri (muối), tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo. Chế độ ăn này có thể giúp giảm đau đầu nhờ kiểm soát huyết áp, cung cấp đủ nước, các dưỡng chất quan trọng như kali, magiê, canxi và chất xơ.

Chế độ ăn uống lành mạnh (Healthy Eating Plate - HEP)

HEP khuyến khích tiêu thụ các thực phẩm có tác dụng chống viêm như cá, các loại hạt, rau củ, trái cây giàu chất chống oxy hóa. Người ăn kiểu HEP nên hạn chế thịt đỏ và các sản phẩm từ sữa nhiều chất béo.

Tăng cường magie

Thiếu hụt magie có liên quan đến gia tăng tần suất cơn đau nửa đầu. Bổ sung các thực phẩm giàu magie như rau họ cải, hạnh nhân, óc chó hỗ trợ chức năng não bộ và giảm đau đầu. Người trưởng thành có thể bổ sung khoảng 600 mg magie mỗi ngày từ thực phẩm.

Bên cạnh điều chỉnh chế độ ăn, người bệnh nên uống khoảng hai lít nước mỗi ngày để tránh mất nước - yếu tố có thể làm cơn đau đầu trầm trọng hơn. Ăn uống đúng bữa cũng duy trì đường huyết ổn định, bởi hạ đường huyết là nguyên nhân gây đau đầu.

Một số thay đổi lối sống giúp kiểm soát đau nửa đầu như nghỉ ngơi trong phòng tối, yên tĩnh, chườm lạnh vùng cổ khi đau, duy trì giờ ngủ đều đặn. Người bệnh nên tránh nắng gắt, nhiệt độ cao, mất nước và giảm căng thẳng bằng cách đi bộ, thiền, nghe nhạc hoặc tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày.

Anh Chi (Theo Very Well Health)