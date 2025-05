Ăn uống, sinh hoạt thế nào giảm co thắt đường ruột

Chia nhỏ bữa ăn và ưu tiên sữa chua không đường để tiêu hóa thuận lợi, bổ sung men vi sinh giúp tăng cường lợi khuẩn, giảm tần suất co thắt đường ruột.

Triệu chứng co thắt đường ruột còn gọi là co thắt đại tràng có thể gặp ở người mắc hội chứng ruột kích thích (Irritable Bowel Syndrome - IBS). Đây là tình trạng rối loạn chức năng của đường ruột, nhất là đại tràng. Các cơ thành ruột đại tràng thay vì co bóp nhịp nhàng để đẩy phân đi sẽ co thắt đột ngột, mạnh mẽ, gây ra các cơn đau quặn bụng rõ rệt.

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Ngọc Diễm, khoa Nội tiêu hóa - Gan, Mật, Tụy, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết phương pháp điều trị co thắt đường ruột cho người bệnh thường là dùng thuốc kết hợp điều chỉnh lối sống, thay đổi thói quen ăn uống. Một số cách tự nhiên dưới đây có thể cải thiện triệu chứng.

Lựa chọn thực phẩm phù hợp

Ưu tiên thịt, cá, đậu, rau củ, trái cây tươi, sữa chua hỗ trợ tăng cường lợi khuẩn, thúc đẩy nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Người bệnh cần tránh ăn món tái sống, thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng, chua, bia rượu... vì dễ dẫn đến đau bụng, khó tiêu.

Chia nhỏ bữa ăn

Ăn quá no gây áp lực tiêu hóa khiến triệu chứng co thắt bùng phát. Người bệnh có thể chia nhỏ bữa ăn trong ngày, ăn một lượng vừa đủ nhằm giảm áp lực hoạt động ở đường ruột.

Bác sĩ Diễm khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bổ sung men vi sinh

Người bị co thắt đường ruột có thể bổ sung men vi sinh để tăng cường lợi khuẩn và ức chế hoạt động của vi khuẩn gây hại trong đường ruột. Bác sĩ Diễm lưu ý người bệnh không pha men vi sinh với nước sôi, không dùng chung men vi sinh với thuốc kháng sinh... Sử dụng men vi sinh theo hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ.

Uống đủ nước

Người bị co thắt đường ruột nên bổ sung đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Nên uống nước lọc kèm nước ép rau củ quả nguyên chất hoặc sinh tố để tăng cường dưỡng chất cho cơ thể.

Quản lý căng thẳng

Căng thẳng quá mức có thể ảnh hưởng quá trình lưu thông máu, gây co thắt, khó tiêu, làm nghiêm trọng hơn triệu chứng co thắt đường ruột. Một số cách góp phần giải tỏa tinh thần căng thẳng như nghe nhạc, đọc sách, xem phim, dạo phố...

Duy trì tập thể dục

Vận động phù hợp góp phần nâng cao thể chất, cải thiện triệu chứng đầy hơi, đau bụng, đồng thời giúp tinh thần thoải mái. Nhờ đó, người bệnh kiểm soát triệu chứng co thắt đường ruột hiệu quả hơn.

Chườm ấm, massage bụng nhẹ nhàng

Chườm ấm quanh bụng, massage nhẹ nhàng có thể kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa. Triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, táo bón cũng có thể giảm khi áp dụng các biện pháp này.

Bác sĩ Diễm lưu ý co thắt đường ruột tuy lành tính nhưng gây khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Người bệnh cần khám ngay khi xuất hiện triệu chứng như rối loạn tiêu hóa, chướng bụng, đi đại tiện không hết phân, đầy bụng, chán ăn... Khám sớm giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị.

Thảo Nhi