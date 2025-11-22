Ăn uống gì sau mổ túi mật?

Ba tôi vừa cắt túi mật do biến chứng sỏi mật thì có ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa không, cần lưu ý gì khi ăn uống? (Liên, TP HCM)

Trả lời:

Túi mật có chức năng lưu trữ, giải phóng mật giúp tiêu hóa chất béo trong thực phẩm. Tuy nhiên, người mắc một số bệnh lý cần được phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Khi không còn túi mật, mật từ gan chảy thẳng vào ruột non mà không qua quá trình cô đặc, cho phép cơ thể tiêu hóa hầu hết các loại thức ăn bình thường.

Ở giai đoạn đầu, cơ thể chưa thích nghi nên khả năng tiêu hóa chất béo giảm, người bệnh dễ bị đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy khi ăn thực phẩm nhiều chất béo, khó tiêu hóa. Do vậy, trong giai đoạn hồi phục, người bệnh nên chọn thực phẩm dễ tiêu, giàu dinh dưỡng, hỗ trợ tốt cho chức năng ruột.

Bác sĩ Lê Khoa khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên chuẩn bị cho ba những món ăn từ rau củ quả giàu chất xơ hòa tan, dễ tiêu. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, hỗ trợ nhu động ruột. Nên tăng lượng chất xơ từ từ trong vài tuần để tránh đau bụng hoặc tiêu chảy. Ưu tiên chất xơ hòa tan vì hấp thụ nước, giúp phân mềm và dễ đi ngoài. Thực phẩm giàu chất xơ gồm bánh mì nguyên cám, mì ống, gạo lứt, đậu hũ, yến mạch, táo, lê, súp lơ xanh, quả bơ, việt quất và các loại hạt.

Trong tuần đầu tiên, ba bạn nên chọn tinh bột dễ tiêu, không thêm chất béo như cơm trắng, khoai tây nghiền, bánh mì nướng khô... Khi cơ thể đã thích nghi, người bệnh có thể chuyển dần sang ngũ cốc nguyên hạt và rau củ như yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt để tăng dinh dưỡng và chất xơ. Người bệnh nên chọn nguồn protein ít béo, dễ tiêu hóa như ức gà, thịt gia cầm bỏ da, cá trắng (cá tuyết, cá rô phi) hấp hoặc nướng; đậu phụ, lòng trắng trứng; sữa tách béo, sữa chua không béo.

Sau khi cắt túi mật, ba bạn cần hạn chế thực phẩm nhiều chất béo bão hòa và cholesterol như món chiên, rán, thịt xông khói, mỡ lợn, da của gia cầm, bánh ngọt; tránh ăn cay vì dễ gây kích ứng dạ dày, dẫn đến đau bụng, nóng rát hoặc tiêu chảy. Rượu bia khiến gan làm việc nhiều hơn để đào thải độc tố, gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến dòng chảy dịch mật cũng cần hạn chế.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Khoa

Khoa Gan - Mật - Tụy

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM