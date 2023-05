Ăn trứng vịt lộn có giúp giảm đau đầu?

Tôi hay bị đau đầu khó chịu, nghe bạn bè nói nên ăn trứng vịt lộn, cút lộn thường xuyên giúp giảm đau đầu. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp. (Thanh Phượng, Bình Dương)

Trả lời:

Trứng vịt lộn có giá trị dinh dưỡng tương đối cao. Theo bảng thành phần thức ăn Việt Nam, giá trị dinh dưỡng của một quả trứng vịt lộn nặng khoảng 45 g bao gồm: 82 kcal; 6,1 g protein; 5,6 g lipid; 1,8 g glucid; 394 mcg vitamin A; 196 mcg beta-caroten; 1,4 mg vitamin C; 37 mg canxi; 1,35 mg sắt.

Trứng vịt lộn có hàm lượng giá trị dinh dưỡng và lượng sắt cao là một trong những cách giúp hỗ trợ bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể. Nguyên lý chung là khi cơ thể được bổ sung đầy đủ năng lượng, dưỡng chất thì chúng ta sẽ cảm thấy khỏe khoắn, đầu óc tỉnh táo.

Trong Đông y, trứng vịt lộn khi ăn cùng rau răm, gừng tươi, ngải cứu có thể là một trong những bài thuốc tốt cho sức khỏe. Trong lịch sử y học dân gian hiện đại, ngải cứu được coi là vua của các loại thảo mộc bởi chứa nhiều các chất chống oxy hóa, chống viêm, chống co thắt, chống nhiễm trùng, hạ huyết áp. Do đó, ăn trứng vịt lộn cùng các nguyên liệu y học cổ truyền đông y có tác dụng tốt cho sức khỏe, làm cơ thể khỏe mạnh, tỉnh táo, giảm đau đầu do mệt mỏi, thiếu lưu thông máu não.

Trứng vịt lộn có hàm lượng giá trị dinh dưỡng và lượng sắt cao. Ảnh: Di Vỹ

Tuy nhiên, việc ăn trứng vịt lộn cũng cần cân nhắc, mọi người không nên ăn quá nhiều hàng ngày bởi dễ tăng cholesterol trong máu. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, dư thừa axit uric gây bệnh gout. Cơ thể có thể bị dư thừa vitamin A tích lũy dưới da và gan sẽ gây vàng da.

Bạn chưa nói rõ tình trạng sức khỏe tổng thể, ví dụ về cân nặng, có mắc bệnh nền gì không, chế độ ăn hàng ngày thường gồm những thực phẩm gì, cho nên chưa thể tư vấn rõ mỗi tuần bạn nên ăn bao nhiêu trứng vịt lộn. Tốt nhất, bạn nên đi khám dinh dưỡng để được bác sĩ tư vấn cụ thể. Ngoài ra, nếu tình trạng đau đầu kéo dài, bạn nên đi khám ở chuyên khoa nội thần kinh để được kiểm tra chi tiết.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome