Ăn tỏi đen có giúp hạ huyết áp không?

Tôi bị huyết áp cao, có nên ăn tỏi đen để hạ huyết áp không? Nên ăn bao nhiêu tỏi mỗi ngày và cần lưu ý gì? (Xuân Hoàng, TP HCM)

Trả lời:

Tỏi đen là tỏi tươi được lên men tự nhiên ở môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao trong suốt nhiều ngày. Quá trình này làm tỏi chuyển sang màu đen, vị ngọt nhẹ, không còn mùi hăng, làm tăng hàm lượng các hợp chất chống oxy hóa như S-allyl cysteine (SAC), S-allyl mercaptocysteine và polyphenol. Những hoạt chất này có thể giúp trung hòa gốc tự do, hỗ trợ bảo vệ thành mạch máu và điều hòa huyết áp.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Tây Ban Nha, công bố năm 2023, cho thấy ở 81 người bị tăng huyết áp độ một bổ sung 250 mg chiết xuất tỏi đen mỗi ngày trong 12 tuần giúp giảm trung bình huyết áp tâm thu 1,8 mmHg và huyết áp tâm trương 1,5 mmHg.

Tỏi đen chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Bạn có thể ăn 4 tép tỏi đen mỗi ngày, dùng sau bữa ăn để tránh kích ứng dạ dày. Trường hợp bạn dùng sản phẩm chiết xuất hoặc viên uống tỏi đen, nên tuân thủ liều khuyến nghị của bác sĩ. Ăn nhiều tỏi đen có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc dẫn đến các tác dụng phụ khác.

Người đang sử dụng thuốc chống đông máu (như aspirin, warfarin) hoặc thuốc hạ huyết áp cần thận trọng, do tỏi đen có thể làm tăng tác dụng của các thuốc này. Người mắc bệnh lý dạ dày, rối loạn tiêu hóa hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị phẫu thuật nên hỏi ý kiến bác sĩ.

Bạn không nên xem tỏi đen là thuốc trị bệnh, mà chỉ là biện pháp hỗ trợ tự nhiên trong chăm sóc và phòng ngừa tăng huyết áp. Bạn có thể bổ sung thêm các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ giúp điều hòa hoạt động men HMG-CoA reductase, hoạt hóa receptor tế bào, góp phần kiểm soát chỉ số huyết áp và các bệnh tim mạch.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM