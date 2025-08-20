9 lợi ích khi ăn ba tép tỏi mỗi ngày

Ăn ba tép tỏi mỗi ngày góp phần cân bằng lượng đường trong máu và huyết áp, tăng cường sức đề kháng, giảm nhiễm trùng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Tỏi làm giảm cholesterol toàn phần, có thể ngăn ngừa tích tụ mảng bám trong động mạch. Thói quen ăn ba tép tỏi mỗi ngày sau nhiều tháng hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch lâu dài.

Kiểm soát huyết áp

Tỏi thường được khuyên dùng cho người bị huyết áp cao nhờ hợp chất allicin có tác dụng giãn nở mạch máu, cải thiện lưu lượng máu, giảm áp lực lên thành mạch. Loại gia vị này còn chứa các chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do, phân tử không ổn định có thể gây ra nhiều bệnh tật.

Tăng miễn dịch tự nhiên

Allicin có thể kích thích tế bào bạch cầu chống lại nhiễm trùng để chống lại các bệnh như cảm lạnh, cúm.

Hỗ trợ giải độc

Hợp chất lưu huỳnh trong tỏi giúp gan kích hoạt các enzyme đào thải độc tố, góp phần loại bỏ các kim loại nặng như chì ra khỏi máu, thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng.

Tốt cho đường ruột

Tỏi sống có đặc tính prebiotic, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Giữ lượng đường trong máu ổn định

Tỏi làm giảm lượng đường trong máu lúc đói, tăng độ nhạy insulin. Những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 ăn ba tép tỏi mỗi ngày có thể duy trì lượng đường ổn định.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Loại gia vị này thúc đẩy tăng cường trí nhớ, góp phần ngăn ngừa suy giảm trí não nhờ các hợp chất như S-allyl cysteine, có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào não khỏi lão hóa. Thường xuyên sử dụng tỏi làm giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Hoạt động như kháng sinh tự nhiên

Allicin trong tỏi có đặc tính kháng khuẩn, chống lại vi khuẩn thông thường đến kiểm soát các bệnh nhiễm trùng do nấm như candida. Các chất trong tỏi hoạt động như loại kháng sinh nhẹ tự nhiên mà không gây tác dụng phụ như thuốc.

Giúp làn da khỏe mạnh

Tỏi được sử dụng trong các mẹo làm đẹp nhưng không nên chà xát trực tiếp lên da vì dễ gây kích ứng. Thói quen ăn ba tép tỏi mỗi ngày góp phần chống lại các gốc tự do bên trong, giảm mụn trứng cá, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn, làm da sáng mịn tự nhiên.

Người đang dùng thuốc chống đông máu, có hệ tiêu hóa nhạy cảm, đang điều trị dạ dày nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn tỏi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)