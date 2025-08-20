Ăn tỏi có giúp gan thải độc?

Ăn nhiều tỏi có thể thải độc gan tốt hơn, tránh các bệnh về gan không? Nên ăn như thế nào có lợi? (Ngọc Duyên, Hưng Yên)

Trả lời:

Tỏi là gia vị quen thuộc để chế biến món ăn hàng ngày, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có gan. Tỏi chứa hợp chất organosulfur (hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh), nổi bật là allicin - chất chống oxy hóa mạnh được giải phóng khi đập dập hoặc cắt nhỏ tỏi. Loại gia vị này cung cấp các vi chất có lợi như selenium - khoáng chất thiết yếu có khả năng chống oxy hóa trong gan. Chất chống oxy hóa khác là vitamin C và flavonoid trong tỏi hỗ trợ bảo vệ tế bào gan (hepatocytes) khỏi tổn thương do gốc tự do, nhờ đó giảm viêm và tăng cường chức năng gan. Sử dụng tỏi đúng cách còn giúp giảm mức độ gan nhiễm mỡ, giảm men gan (ALT, AST), triglyceride, cholesterol toàn phần.

Nên ưu tiên ăn tỏi tươi vì allicin nhạy cảm với nhiệt độ, nếu nấu tỏi ở nhiệt độ cao, trong thời gian dài có thể phá hủy phần lớn hoạt chất này. Ăn một lượng nhỏ tỏi sống, được băm hoặc đập dập trong khoảng 5-10 phút để enzyme alliinase có đủ thời gian chuyển hóa alliin thành allicin, giúp phát huy tối đa tác dụng.

Bạn có thể tham khảo một số cách và liều lượng sử dụng tỏi như sau:

Tỏi tươi: Người trưởng thành khỏe mạnh có thể sử dụng 1-2 tép tỏi tươi mỗi ngày, tương đương khoảng 2-4 g tỏi sống. Có thể được ăn trực tiếp, trộn cùng salad, dùng để pha nước chấm và ăn kèm cùng với món ăn.

Bột tỏi khô: Có thể dùng khoảng 600-900 mg một ngày. Cần lựa chọn sản phẩm uy tín, có ghi rõ hàm lượng allicin.

Chiết xuất tỏi: Dạng chiết xuất này thường ít gây kích ứng tiêu hóa hơn tỏi sống, tuy nhiên nên hỏi ý kiến bác sĩ về tình trạng sức khỏe để cân nhắc liều dùng phù hợp.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên hạn chế sử dụng tỏi sống vì tính nóng và vị cay nồng có thể gây ợ nóng, buồn nôn, đầy hơi, khó tiêu hoặc tiêu chảy, đặc biệt khi ăn lúc bụng đói. Một số người gặp tình trạng hôi miệng và mùi cơ thể khi tiêu thụ tỏi thường xuyên, người viêm loét dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản (GERD) cần hạn chế ăn tỏi.

Tỏi có đặc tính chống đông máu tự nhiên. Do đó, người đang sử dụng các loại thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung tỏi. Món ăn này chỉ có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng chứ không thể dùng để thay thế thuốc điều trị. Người bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan virus, men gan cao... nên đi khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

ThS.BS Hoàng Thị Hằng

Khoa Dinh dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh