Ăn socola có thể làm dịu cơn ho?

Bên cạnh tác dụng tốt cho hệ tim mạch, socola cũng có thể hỗ trợ làm giảm cơn ho, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Cơn ho là một phản xạ phổ biến giúp làm sạch cổ họng hoặc để tống dị vật ra ngoài. Tuy nhiên, khi cơn ho trở nên dai dẳng, kéo dài hơn 3 tuần lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số những rủi ro thường thấy do cơn ho gây ra như: cản trở hoạt động hàng ngày, khiến giấc ngủ gián đoạn vào ban đêm, gây khó thở, dẫn đến nôn mửa, thậm chí là kiệt sức.

Từ rủi ro về sức khỏe như trên, nhiều người bị ho thường áp dụng nhiều cách làm suy giảm cảm giác khó chịu của cơn ho; trong đó có giải pháp từ socola.

Làm dịu cơn ho

Theo TS Sarah Jarvis, bác sĩ đa khoa người Anh, hai lý do khiến socola có thể làm dịu cơn đau họng là do kết cấu của chúng giống như mật ong. Khi ăn, socola sẽ tạo thành một lớp phủ dính trên cổ họng có thể bảo vệ đầu dây thần kinh không bị kích thích. Yếu tố thứ hai đến từ theobromine, chất này được chứng minh có thể ngăn chặn những cơn ho dai dẳng hơn nhiều so với thuốc chữa ho có chứa codein.

Ăn socola có thể giúp hỗ trợ thuyên giảm các cơn ho. Ảnh: Freepik

Hỗ trợ ngăn ngừa cảm lạnh, cúm

Ngoài khả năng làm dịu cơn ho, thành phần theobromine trong socola còn có thể giúp cơ thể chống lại các triệu chứng cảm lạnh thông thường. Một nghiên cứu trình bày tại Hiệp hội Lồng ngực Anh cho thấy, món tráng miệng này có thể hỗ trợ ngăn chặn hoạt động của các dây thần kinh cảm giác ở những người bị cảm lạnh. Việc phong tỏa dây thần kinh cảm giác sẽ làm ngưng phản xạ ho khi bị cảm lạnh thông thường.

Tăng cường hệ miễn dịch

Socola đen chứa nhiều chất chống oxy hóa flavonoid. Hợp chất có thể tăng cường khả năng bảo vệ của hệ thống miễn dịch, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Theo các nhà khoa học, flavonoid hoạt động như một chất giảm viêm bằng cách giữ cho tế bào nội mô bên trong động mạch luôn khỏe mạnh. Do đó, chúng sẽ có tác dụng giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng cũng như ngăn không cho tác nhân có hại gây bệnh lên cơ thể.

Ngoài những công dụng trên, socola còn có nhiều lợi ích khác được chứng minh như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, điều hòa mỡ máu, cải thiện chức năng nhận thức và giúp tâm trạng con người trở nên yêu đời, hạnh phúc hơn. Tuy vậy, món ăn này không phải là sự lựa chọn dành cho mọi người.

Theo các nhà khoa học khuyến nghị, những người đang theo đuổi chế độ giảm cân hoặc người béo phì nên hạn chế tiêu thụ socola, vì món ăn này có lượng calo cao nên sẽ dễ dẫn đến tăng cân. Ngoài ra, người có tiền sử đau dạ dày cũng cần cân nhắc liều lượng khi dùng. Bởi việc ăn nhiều socola sẽ tích tụ nhiều cafein, khiến cơn đau trở nên dữ dội hơn.

Một rủi ro khác cần lưu ý là lượng đường lớn trong socola có thể dẫn đến vấn đề nha khoa như bệnh nướu răng, sâu răng hoặc nguy hiểm hơn là bệnh đái tháo đường.

Để bổ sung socola đúng cách, mọi người cần bổ sung điều độ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi người chỉ nên tiêu thụ 30g socola không quá 3 lần trong một tuần, nên chọn socola đen chứa chứa 70% ca cao. Bên cạnh đó, mọi người cũng cần tránh xa socola có chứa những thành phần bổ sung như caramel, kẹo dẻo.

Huyền My (Theo Healthline, Medical Daily, WebMD)