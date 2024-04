Lợi ích của mật ong với trí não

Mật ong giàu chất chống oxy hóa polyphenol có tác dụng giảm viêm, bảo vệ não khỏi một số bệnh thần kinh, tăng cường trí nhớ.

Mật ong giàu đường tự nhiên, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, được dùng phổ biến trong chế biến món ăn uống và y học. Một thìa mật ong chứa 64 calo, 17 g carbohydrate, 17 g đường, 11 g kali, 1 mg canxi cùng nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm, kháng khuẩn, có lợi cho bộ não.

Theo đánh giá năm 2017 của Đại học Khoa học Y tế Neyshabur, Iran và một số đơn vị, dựa trên 108 nghiên cứu, tiêu thụ mật ong thô (nguyên chất) có thể bảo vệ não khỏi một số bệnh thần kinh. Các polyphenol trong mật ong làm giảm viêm và số lượng tế bào thần kinh bị thoái hóa ở vùng hải mã (vùng não chịu trách nhiệm về học tập và trí nhớ). Điều này có lợi cho chức năng nhận thức, cải thiện và tăng cường trí nhớ.

Polyphenol trong mật ong nguyên chất làm giảm tình trạng viêm thần kinh do microglia gây ra, giảm các chất độc thần kinh gây miễn dịch hoặc tổn thương do thiếu máu cục bộ. Trong bệnh Alzheimer, microglia tích tụ xung quanh các mảng amyloid beta và đột biến ở một số gene microglial làm tăng nguy cơ phát triển bệnh này. Polyphenol từ mật ong cũng có khả năng ngăn ngừa rối loạn trí nhớ.

Uống mật ong giúp cải thiện cơ chế bảo vệ chống lại căng thẳng oxy hóa và giảm phá hủy tế bào do các gốc tự do ra. Căng thẳng oxy hóa có liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson, suy giảm nhận thức nhẹ, bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Mật ong thô còn có tác dụng thúc đẩy các hoạt động dược lý thần kinh như lo âu; chống nhiễm trùng, co giật và trầm cảm.

Phân tích tổng hợp năm 2015 của Đại học Ilorin, Nigeria, dựa trên 35 nghiên cứu, cũng chỉ ra mật ong có khả năng chống oxy hóa và giảm viêm ở vùng hải mã đem đến lợi ích cho não.

Theo các tác giả nghiên cứu, ăn mật ong có thể chống lại tổn thương não do tiếp xúc với chì. Nó tăng cường các hoạt động chống oxy hóa bảo vệ thần kinh tránh thiếu hụt nhận thức do chì gây ra.

Mật ong thô có chứa phấn hoa, người bị dị ứng phấn hoa ăn loại mật ong này thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Mật ong không an toàn cho trẻ dưới một tuổi vì có thể chứa vi khuẩn Clostridium botulinum gây ngộ độc.

Theo thời gian, mật ong có thể bị kết tinh, không còn trong và mịn là điều bình thường. Nhưng nếu sản phẩm có mùi hôi hoặc dấu hiệu nấm mốc thì cần bỏ đi. Để mật ong trở lại kết cấu dạng siro, có thể làm tan chảy chúng bằng cách cho vào lò vi sóng. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Mai Cat (Theo Very Well Health, Medical News Today)