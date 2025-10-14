Ăn nhiều đồ ngọt ảnh hưởng đến trí nhớ thế nào

Đồ ngọt giúp tinh thần hưng phấn, tỉnh táo tức thời song dùng nhiều có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng tập trung, tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

BS.CKI Nguyễn Tấn Sang, Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết não bộ cần glucose (đường) để hoạt động, nhưng nồng độ đường trong máu nên duy trì ở mức ổn định. Khi nạp quá nhiều đường tự do từ bánh kẹo, nước ngọt có gas, trà sữa... đường huyết tăng cao đột ngột khiến cơ thể phải tiết nhiều insulin. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại dễ dẫn đến kháng insulin, rối loạn chuyển hóa, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng cung cấp năng lượng cho tế bào não.

Chế độ ăn nhiều đường làm giảm sản xuất BDNF - một protein quan trọng giúp hình thành trí nhớ và bảo vệ tế bào thần kinh, từ đó ảnh hưởng đến khả năng học tập, ghi nhớ, tăng nguy cơ thoái hóa thần kinh.

Ăn quá nhiều bánh kẹo ngọt, trà sữa ảnh hưởng đến trí nhớ. Ảnh được tạo bởi AI

Theo bác sĩ Sang, ăn nhiều đường có thể thúc đẩy viêm mạn tính, hình thành các gốc tự do gây tổn thương tế bào thần kinh. Người có thói quen ăn nhiều đường và ít vận động, béo phì, có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường type 2 và hội chứng chuyển hóa. Các tình trạng này đẩy nhanh quá trình lão hóa não và suy giảm trí nhớ. Người tiêu thụ nhiều đồ ngọt có thể bị hạ đường huyết phản ứng vài giờ sau ăn, gây cảm giác mệt mỏi, uể oải, khó tập trung, tâm trạng thay đổi thất thường.

Bác sĩ Tấn Sang khuyên người trưởng thành nên tiêu thụ lượng đường dưới 10% tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày, tốt nhất dưới 5% (tương đương khoảng 25 g mỗi ngày). Hạn chế đường tinh luyện, ưu tiên đường tự nhiên từ trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên cám để cung cấp năng lượng ổn định cho não bộ. Bổ sung các dưỡng chất thiên nhiên như từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) góp phần ngăn ngừa tác hại của gốc tự do. Duy trì tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, ngủ đủ 7-9 giờ và kiểm soát căng thẳng góp phần bảo vệ trí nhớ, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, thoái hóa não sớm.

Phương Phạm