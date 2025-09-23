Tôi bị tăng đường huyết nhẹ, ăn mướp đắng có giúp ổn định đường huyết không, nên dùng sao cho an toàn? (Hồng Phúc, Tây Ninh)

Trả lời:

Mướp đắng (khổ qua) chứa nhiều hoạt chất sinh học như charantin, polypeptid-P và vicine. Các hợp chất này có tác dụng giống insulin, tăng khả năng sử dụng đường của tế bào, đồng thời ức chế quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường, hỗ trợ ổn định đường huyết.

Mướp đắng còn giàu vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa, có lợi cho hệ miễn dịch, tiêu hóa, tim mạch. Bạn có thể dùng khoảng 1/2 quả mướp đắng mỗi ngày, chế biến thành món canh, xào, luộc hoặc uống trà mướp đắng khô. Không nên ăn sống quá nhiều vì vị đắng gắt có thể gây kích ứng dạ dày, khó tiêu.

Mướp đắng chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Bạn vẫn cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ, duy trì chế độ ăn lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Người có bệnh lý dạ dày, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Mướp đắng có thể hỗ trợ ổn định đường huyết. Ảnh: Trọng Nghĩa

Bạn có thể bổ sung mướp đắng vào thực đơn hằng ngày theo nhiều cách như nấu canh với thịt nạc, xào với trứng hoặc uống trà mướp đắng. Nên dùng sau bữa ăn chính, không ăn khi bụng đói để tránh hạ đường huyết quá mức.

Bạn cần theo dõi đường huyết định kỳ, duy trì cân nặng hợp lý, đến khám chuyên khoa nội tổng quát, dinh dưỡng thường xuyên để được theo dõi sức khỏe toàn diện và xây dựng chế độ ăn phù hợp. Các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên có thể bổ sung cùng chế độ ăn, góp phần điều hòa mỡ máu và hỗ trợ kiểm soát biến chứng tim mạch do tiểu đường.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7