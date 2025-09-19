6 thực phẩm giàu protein thực vật giúp kiểm soát đường huyết

Người bệnh tiểu đường ăn khoảng 80-120 g các loại đậu như đậu nành, đậu lăng, đậu gà, hạt chia mỗi ngày cung cấp protein thực vật, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết người bị tiểu đường nên hạn chế thực phẩm nhiều tinh bột tinh chế, chất béo bão hòa và đường đơn. Protein thực vật hấp thu chậm hơn so với carbohydrate đơn giản, giúp đường huyết không tăng vọt sau bữa ăn.

Đậu nành và các sản phẩm như đậu phụ, sữa đậu nành cung cấp protein dồi dào, chứa isoflavone - hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa, giảm viêm. Protein từ đậu nành giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế tăng đường huyết sau bữa ăn.

Đậu lăng giàu protein, chất xơ hòa tan, có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Ăn đậu lăng thường xuyên ổn định lượng glucose trong máu, cải thiện chức năng chuyển hóa đường.

Đậu gà chứa nhiều protein, sắt, chất xơ. Chất xơ trong đậu gà làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate. Người bệnh tiểu đường có thể dùng đậu gà nấu súp, salad.

Đậu Hà Lan chứa nhiều protein thực vật hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Ảnh: Trọng Nghĩa

Đậu Hà Lan giàu protein thực vật, vitamin C, K và chất chống oxy hóa. Loại đậu này có hàm lượng tinh bột kháng (resistant starch), cải thiện độ nhạy insulin, giảm đường huyết và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.

Hạt quinoa (diêm mạch) có đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu, cung cấp protein chất lượng cao. Quinoa có chỉ số GI thấp, giàu magiê và chất chống oxy hóa, thích hợp thay thế cơm trắng cho người cần kiểm soát đường huyết.

Hạt chia có chất xơ, protein và axit béo omega-3. Khi ngâm vào nước, hạt chia tạo thành lớp gel giúp làm chậm quá trình hấp thu đường sau bữa ăn.

Bổ sung protein thực vật ở mức vừa phải, khoảng 80-120 g đậu chín hoặc 15-20 g hạt khô mỗi ngày, nên ăn đa dạng thực phẩm. Khi chế biến, ưu tiên luộc, hấp, nấu canh, trộn salad hoặc ăn kèm ngũ cốc nguyên hạt, thay vì chiên xào nhiều dầu mỡ, giúp kiểm soát đường huyết và bảo vệ tim mạch.

Bác sĩ Duy Tùng khuyên người bị tăng đường huyết nên tái khám định kỳ tại chuyên khoa nội tiết hoặc dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn phù hợp. Người bệnh ưu tiên rau xanh, chất xơ, đạm thực vật, duy trì vận động thường xuyên. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch ở người bệnh tiểu đường.

Trọng Nghĩa