Ăn giá có lợi cho sinh lý nam

Nam giới ăn giá đỗ có thể cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng khả năng sinh sản và giúp cơ thể ngăn nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Giá đỗ có vị ngọt nhẹ nên được dùng làm nguyên liệu cho các món ăn, dùng như món ăn kèm. Chúng còn rất giàu protein, chất xơ và chất chống oxy hóa. Dưới đây là những lợi ích dành cho nam giới khi ăn giá.

Cải thiện chất lượng tinh trùng

100 g giá chứa 24 mg vitamin C. Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin C làm tăng số lượng, khả năng vận động và hình thái của tinh trùng. Dưỡng chất này còn cung cấp oxit nitric, hỗ trợ chức năng nội mô và mạch máu rất quan trọng cho hoạt động tình dục.

Giá chứa vitamin E, nhất là E-alpha, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Ăn thực phẩm này thường xuyên hỗ trợ bảo vệ tinh trùng khỏi các gốc tự do, từ đó cải thiện chất lượng.

Giá chứa nhiều dưỡng chất có khả năng cải thiện sức khỏe tinh trùng. Ảnh: Freepik

Tăng lưu lượng máu

Giá chứa nhiều sắt, hỗ trợ tuần hoàn máu và giúp cơ thể nhận đủ lượng oxy cần thiết cho các hoạt động, tránh thiếu máu gây chóng mặt, yếu cơ, mệt mỏi. Khi cơ thể càng lưu thông máu tốt, phái mạnh càng dễ dàng đạt được và duy trì sự cương cứng. Capsaicin cũng có thể giúp giảm viêm, có lợi cho sức khỏe tình dục.

Giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Nghiên cứu năm 2019 từ Trường Đại học nông nghiệp Trung Quốc, cho thấy đậu xanh chứa polyphenol, polysaccharide và peptide. Những hợp chất này làm chậm sự phát triển của một số tế bào ung thư, bao gồm ung thư vú, buồng trứng, tuyến tiền liệt và hệ tiêu hóa.

Các nhà khoa học chứng minh giá làm từ đậu xanh nảy mầm còn có hàm lượng axit phenolic và flavonoid tăng cao, gấp 4,5 và 6,8 lần so với hạt đậu xanh thô.

Hỗ trợ chức năng sinh sản

Nghiên cứu năm 2021 với 20 người tham gia của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, Trung Quốc, thiếu folate có thể làm tổn thương DNA tinh trùng, góp phần khiến nam giới vô sinh. Hàm lượng folate kém có liên quan đến số lượng tinh trùng thấp và giảm khả năng di chuyển của tinh trùng. 100 g giá chứa 61 µg folate có thể cải thiện chất lượng tinh trùng, giảm các rủi ro cản trở quá trình sinh sản.

Giá tuy tốt cho sức khỏe nhưng chúng có thể phản tác dụng nếu không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Nguyên nhân thường được trồng trong môi trường ẩm ướt, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Người có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm như trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ thống miễn dịch suy giảm không ăn giá sống, mà nên nấu chín.

Giá dễ hỏng và phải được sử dụng ngay sau khi mua, tốt nhất là trong một hoặc hai ngày và không quá ba ngày, bảo quản lạnh.

Huyền My (Theo Verywell Health, Healthline)