Ăn gì, uống gì sau ngộ độc thực phẩm?

Dù không muốn ăn uống sau khi ngộ độc nhưng dùng thực phẩm phù hợp như súp, trà thảo mộc, uống nhiều nước giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi cơ thể.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Hoài Phương (Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM) cho biết, trong hầu hết các trường hợp, cách tốt nhất để hồi phục sau khi ngộ độc thực phẩm là ngăn ngừa tình trạng mất nước của cơ thể bằng cách bổ sung chất lỏng, chất điện giải. Chất lỏng và thức ăn giúp cơ thể lấy lại sức sau khi bị ngộ độc thực phẩm.

Mặc dù cảm giác thèm ăn có thể chưa quay lại, nhưng ăn uống đúng loại thực phẩm có thể hồi phục nhanh hơn. Bởi lúc này cơ thể đã mất rất nhiều chất lỏng, dinh dưỡng và chất điện giải do nôn mửa và tiêu chảy. Bác sĩ Hoài Phương gợi ý một số thực phẩm bổ sung có thể giúp bạn lấy lại cảm giác thèm ăn, hồi phục sức lực.

Nước dừa: Nước dừa không thêm đường có thể là cách thúc đẩy bạn uống nhiều hơn nhưng nước lọc vẫn nên là lựa chọn ưu tiên.

Pedialyte (nhóm chất điện giải Dextrose): Nhằm cung cấp nguồn chất điện giải mà cơ thể đã mất do nôn mửa, tiêu chảy. Đây cũng là chất cần thiết để cơ thể hoạt động bình thường, tránh mất nước.

Súp và nước dùng: Các loại súp, nước dùng tốt cho quá trình hydrat hóa của cơ thể. Bổ sung thêm các loại thảo mộc chứa chất chống oxy hóa tự nhiên, chống viêm như gừng, thì là, bạc hà, rễ cam thảo... có thể làm dịu dạ dày đang bị kích ứng, hỗ trợ tiêu hóa.

Súp ấm có lợi cho người bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Freepik

Trà: Các loại trà đã khử caffeine với các thành phần tự nhiên như bạc hà, gừng, hoa cúc... làm dịu dạ dày, giảm viêm và buồn nôn, cấp nước cho cơ thể.

Bánh quy: Những loại bánh quy lạt thân thiện hơn với dạ dày, đồng thời cung cấp muối giúp giữ nước cho cơ thể. Người bệnh cũng nên dùng muối sau khi bắt đầu ăn lại.

Chế độ ăn kiêng BRAT: BRAT bao gồm chuối (banana), cơm (rice), táo (apple) và bánh mì nướng (toast) góp phần giảm các triệu chứng buồn nôn và nôn, đau bụng, tiêu chảy; thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng sau ngộ độc thực phẩm. Những thực phẩm này có vị nhạt và dễ tiêu hóa. Thêm vào đó, hàm lượng tinh bột cao tăng khả năng kết dính phân, làm giảm các đợt tiêu chảy kéo dài. Thực phẩm BRAT cũng ít chất cặn bã nên ở trong dạ dày thời gian ngắn hơn.

Bác sĩ Huỳnh Hoài Phương đang khám cho người bệnh tại phòng khám Tiêu hóa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh cũng nên chú ý đến nhóm thực phẩm cần tránh dùng sau khi ngộ độc thực phẩm, bao gồm thức ăn cay và béo (khiến dạ dày khó tiêu hóa hơn), thận trọng với các sản phẩm từ sữa, men vi sinh; tránh thức ăn có mùi quá nồng vì chúng có thể gây cảm giác buồn nôn hoặc nôn. Người bệnh nên bắt đầu với bữa ăn nhỏ để xem dạ dày xử lý thức ăn như thế nào.

Bác sĩ Huỳnh Hoài Phương khuyên, điều quan trọng nhất là bạn nên lắng nghe cơ thể, những phản ứng của dạ dày để biết thức ăn nào không nên ăn và điều chỉnh ngay sau đó. Mỗi người bệnh sẽ phản ứng khác nhau với thức ăn. Việc tạm thời chán ăn khi ngộ độc thực phẩm là bình thường. Người bệnh nên ăn lại bất cứ khi nào cảm thấy thèm ăn trở lại, ngay cả khi tình trạng tiêu chảy đang diễn ra; không nên nhịn ăn hoặc tuân theo chế độ ăn kiêng.

Ngộ độc thực phẩm xảy ra do tiêu thụ thực phẩm hoặc nước đã bị nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hay do độc tố từ những sinh vật đó tạo ra. Một số chất gây ô nhiễm phổ biến bao gồm vi khuẩn salmonella (khi ăn trứng sống), E. coli (do ăn bột mì nhiễm khuẩn E.coli), campylobacter, virus noro, rotavirus, listeria và viêm gan A.

Bạn cũng có thể bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thịt gia cầm, thịt, hải sản chưa nấu chín; uống sữa tươi hay cơm chiên để quá lâu. Vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm có thể đến từ người xử lý thực phẩm bị nhiễm bệnh, nguồn nước, dao, mặt bàn hoặc thớt bị ô nhiễm. Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm phổ biến bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, nhức đầu hoặc sốt nhẹ, đau cơ.

Trang Hoàng