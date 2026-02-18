Ăn gì trước và sau uống rượu bia?

Ăn trái cây, rau củ cung cấp chất chống oxy hóa góp phần ngăn tổn thương gan, còn cháo và súp chứa carbohydrate phức tạp làm chậm quá trình hấp thu cồn.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết uống lượng lớn rượu bia trong nhiều ngày liên tục dẫn đến rối loạn tiêu hóa, có thể ngộ độc rượu gây hôn mê, rối loạn ý thức. Đồ uống này cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý về gan (viêm gan, xơ gan), tim mạch, thần kinh, ung thư... Sử dụng những thực phẩm dưới đây trước và sau khi sử dụng rượu bia giúp cơ thể kiểm soát cảm giác buồn nôn, cân bằng điện giải, giảm đầy hơi, khó tiêu, mất nước.

Thực phẩm giàu đạm, chất béo

Ăn các thực phẩm giàu chất béo như phô mai, bơ trước khi uống rượu bia giúp tạo ra một lớp màng bao bọc xung quanh niêm mạc dạ dày và ruột. Lớp màng này làm chậm quá trình hấp thu cồn tại đường tiêu hóa, người uống lâu xuất hiện cảm giác say hơn. Món ăn cũng tạo điều kiện cho gan có thêm thời gian để chuyển hóa cồn trong cơ thể.

Thịt, cá, trứng chứa hàm lượng protein và cysteine, một axit amin có tác dụng phân hủy acetaldehyde (chất độc được tạo ra trong quá trình chuyển hóa cồn). Bổ sung các thực phẩm giàu đạm hỗ trợ chức năng giải độc của gan, góp phần giảm đau đầu do say rượu bia. Protein còn tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn uống mất kiểm soát, ổn định huyết áp trong và sau khi sử dụng rượu, bia.

Cơm, bánh mì

Nhóm thực phẩm này chứa lượng lớn tinh bột - một dạng carbohydrate phức tạp có khả năng làm chậm quá trình hấp thu cồn khi sử dụng trước hoặc trong lúc uống rượu bia. Khi vào cơ thể, tinh bột tạo thành lớp màng bảo vệ, giảm sự tiếp xúc của chất cồn với niêm mạc dạ dày, ruột. Cơm và bánh mì còn giàu vitamin B1, giúp người uống rượu bia giảm triệu chứng nôn nao.

Ăn trái cây giúp bổ sung nước cho cơ thể sau khi uống rượu, bia. Ảnh: BùI Thủy

Trái cây

Cam, chanh, quýt, bưởi, dưa lưới... cung cấp lượng lớn chất xơ, vitamin A, C hỗ trợ tăng cường chức năng gan, tham gia vào quá trình chuyển hóa cồn trong cơ thể. Cam, quýt chứa naringenin và naringin - hai hợp chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa tổn thương gan, đồng thời tăng nồng độ một số enzyme liên quan đến quá trình chuyển hóa rượu bia. Các loại trái cây này chứa hàm lượng nước cao, hạn chế mất nước, bổ sung điện giải (nhất là kali) cho cơ thể khi uống rượu bia.

Sữa tươi, sữa chua

Chất béo, protein trong sữa khi vào cơ thể sẽ hình thành lớp bảo vệ tạm thời bao quanh niêm mạc dạ dày, làm chậm quá trình hấp thu cồn vào máu. Nhờ đó, gan có thêm thời gian để chuyển hóa rượu bia, hạn chế triệu chứng say xỉn. Sữa chua giàu protein và canxi hơn sữa tươi, chứa lợi khuẩn (probiotics) dồi dào tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa. Ăn sữa chua trước buổi tiệc còn giúp bổ sung chất đạm, chất béo cho cơ thể.

Súp, cháo

Súp hoặc cháo bổ sung thêm một ít protein, carbohydrate, các khoáng chất từ thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá hoặc hải sản có tác dụng bù nước và điện giải cho cơ thể. Món ăn dạng lỏng này góp phần làm giảm cảm giác nôn nao mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa sau khi uống rượu bia. Thêm cà chua, hành tây, các loại đậu để món ăn thêm phong phú, cung cấp thêm các axit tự nhiên cho cơ thể.

Người trưởng thành cần kiểm soát lượng rượu bia, hạn chế uống nhanh hoặc pha trộn nhiều loại khiến cơ thể khó chuyển hóa và đào thải cồn. Rượu bia có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương, làm suy giảm khả năng phản xạ, tập trung. Người đã uống rượu bia thì không lái xe.

Người đã uống rượu bia nên tránh vận động mạnh vì có thể làm tăng nguy cơ mất nước, hạ đường huyết hoặc gây chóng mặt, ngã quỵ, nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc để cơ thể hồi phục. Bác sĩ Tùng khuyên những người xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc rượu bia như mất ý thức, khó thở, co giật, nôn mửa liên tục hay đau bụng dữ dội, cần đến cơ sở y tế để được khám. Bổ sung thêm tinh chất thiên nhiên như s.marianum và wasabia japonica hỗ trợ kiểm soát hoạt động của tế bào kupffer (đại thực bào thường trú ở gan) giúp tăng khả năng giải độc, hạ men gan.

Quốc An