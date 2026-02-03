Ăn gì tốt cho phổi, tăng miễn dịch?

Hạt lanh, rau bina, hạnh nhân và bông cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, có lợi cho việc kiểm soát phản ứng viêm và stress oxy hóa.

Phổi là cơ quan dễ bị tổn thương trước các chất ô nhiễm trong môi trường như bụi mịn, khói và khí thải hóa học. Việc tiếp xúc kéo dài với các tác nhân này theo thời gian có thể gây phản ứng viêm, stress oxy hóa và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp mạn tính.

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe hô hấp. Một số thực phẩm có khả năng tăng cường miễn dịch, làm dịu phản ứng của đường thở, hỗ trợ bảo vệ và phục hồi mô phổi, từ đó góp phần duy trì chức năng phổi ổn định hơn.

Quả lý gai chứa hàm lượng vitamin C cao - dưỡng chất thiết yếu cho hệ miễn dịch và quá trình bảo vệ phổi trước tổn thương do stress oxy hóa. Thực phẩm này góp phần hạn chế các phản ứng bất lợi liên quan đến ô nhiễm không khí, đồng thời tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Có thể sử dụng quả lý gai ở dạng quả tươi, nước ép hoặc ngâm chua.

Hạt lanh là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào, có vai trò điều hòa phản ứng miễn dịch trước tác động của khói bụi và không khí ô nhiễm. Các chất béo lành mạnh trong hạt lanh góp phần bảo vệ mô phổi và hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với tình trạng stress oxy hóa kéo dài.

Rau bina giàu vitamin A, C, E cùng magie và folate - những dưỡng chất quan trọng cho quá trình vận chuyển oxy, chức năng hô hấp. Bổ sung rau lá xanh thường xuyên có thể tăng khả năng chống lại các gốc tự do và duy trì sức đề kháng của đường hô hấp.

Hạnh nhân cung cấp vitamin E - chất chống oxy hóa mạnh, tham gia vào quá trình bảo vệ mô phổi trước tác động của độc tố và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, protein và magie trong hạnh nhân hỗ trợ thư giãn đường thở, góp phần duy trì nhịp thở ổn định.

Bông cải xanh chứa nhiều vitamin A, C, K cùng các hợp chất chống oxy hóa và hoạt chất sinh học có lợi cho hệ miễn dịch. Ăn bông cải xanh thường xuyên có thể giảm viêm, đồng thời mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe phổi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)