Ăn gạo lứt có giảm cân được không?

Mẹ tôi béo phì độ một, đang áp dụng chế độ ăn cơm gạo lứt thay gạo trắng, uống nước gạo lứt hàng ngày. Ăn gạo lứt có giúp giảm cân không? (Ngọc Hà, Đồng Nai)

Trả lời:

Gạo lứt là loại gạo vẫn còn lớp vỏ cám, giàu dinh dưỡng như vitamin B1, B2, B3, B6, B9 (folate) chất xơ, magie, sắt, selen, mangan, canxi... Một chén cơm gạo lứt cung cấp 248 calo, 52 g carb, 3,2 g chất xơ, 2 g chất béo, 5,5 g protein.

Lượng mangan cao trong loại gạo này cần thiết cho nhiều quá trình quan trọng của cơ thể như phát triển xương, chữa lành vết thương, chuyển hóa co cơ, chức năng thần kinh, điều hòa lượng đường trong máu. Gạo lứt còn chứa nhóm chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi stress, ngăn ngừa ung thư và lão hóa.

Lớp vỏ cám từ gạo lứt giàu chất xơ, giúp hấp thu đường chậm hơn, kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thành phần alpha lipoic acid có nhiều trong gạo lứt còn tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate, chất béo, giảm lượng mỡ dự trữ. Hàm lượng chất xơ trong gạo lứt cao gấp hai lần so với gạo thường, khi ăn gạo lứt cơ thể tiêu hóa chậm hơn, mang lại cảm giác no lâu, bớt thèm ăn vặt, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Ăn quá nhiều gạo lứt vẫn gây tăng cân. Ảnh được tạo bởi AI

Một số người ăn gạo lứt vẫn tăng cân bởi họ không kiểm soát được lượng calo nạp vào hoặc ăn cùng lúc 3-4 bát cơm gạo lứt mỗi bữa, tương đương với 1.500 calo. Bạn nên khuyên mẹ ăn gạo lứt 2-3 lần mỗi tuần, dùng xen kẽ với các món ăn khác để hỗ trợ giảm cân. Khi ăn, phải nhai thật kỹ mới nuốt, nếu không sẽ gây khó tiêu, đầy bụng. Người cao tuổi, phụ nữ mang thai cần bồi bổ sức khỏe không nên ăn gạo lứt thường xuyên. Mẹ bạn nên đến bệnh viện để được bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm cân hiệu quả.

Chuyên viên dinh dưỡng Hoàng Đào Ngọc Lan

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7