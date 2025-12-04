5 thực phẩm giảm mỡ nội tạng tự nhiên

Trà xanh

Hợp chất EGCG trong trà xanh hỗ trợ gan trong việc xử lý và chuyển hóa chất béo, kích thích các enzyme tham gia vào quá trình phân giải lipid. Chất dinh dưỡng này cũng ổn định lượng đường trong máu, nhờ đó giảm cảm giác thèm ăn, nhất là thực phẩm giàu carbohydrate.