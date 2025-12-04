5 thực phẩm giảm mỡ nội tạng tự nhiên

Quả việt quất
Việt quất chứa chất chống oxy hóa là anthocyanin, có tác dụng làm giảm nồng độ chất béo, đặc tính chống viêm, phòng ngừa tổn thương oxy hóa. Loại quả này cũng góp phần cải thiện độ nhạy của hormone insulin.
Quả việt quất
Việt quất chứa chất chống oxy hóa là anthocyanin, có tác dụng làm giảm nồng độ chất béo, đặc tính chống viêm, phòng ngừa tổn thương oxy hóa. Loại quả này cũng góp phần cải thiện độ nhạy của hormone insulin.
Trà xanh
Hợp chất EGCG trong trà xanh hỗ trợ gan trong việc xử lý và chuyển hóa chất béo, kích thích các enzyme tham gia vào quá trình phân giải lipid. Chất dinh dưỡng này cũng ổn định lượng đường trong máu, nhờ đó giảm cảm giác thèm ăn, nhất là thực phẩm giàu carbohydrate.
Trà xanh
Hợp chất EGCG trong trà xanh hỗ trợ gan trong việc xử lý và chuyển hóa chất béo, kích thích các enzyme tham gia vào quá trình phân giải lipid. Chất dinh dưỡng này cũng ổn định lượng đường trong máu, nhờ đó giảm cảm giác thèm ăn, nhất là thực phẩm giàu carbohydrate.
Quả bơ
Chất béo không bão hòa đơn và chất xơ hòa tan trong quả bơ có thể tham gia điều chỉnh hormone insulin, từ đó giảm mỡ. Ngoài ra, bơ còn giàu chất xơ giúp tăng cảm thấy no lâu hơn, kiểm soát cân nặng hợp lý.
Quả bơ
Chất béo không bão hòa đơn và chất xơ hòa tan trong quả bơ có thể tham gia điều chỉnh hormone insulin, từ đó giảm mỡ. Ngoài ra, bơ còn giàu chất xơ giúp tăng cảm thấy no lâu hơn, kiểm soát cân nặng hợp lý.
Dầu ô liu nguyên chất
Nhờ khả năng kháng viêm và hỗ trợ trao đổi chất, dầu ô liu giúp kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể. Thay thế chất béo xấu từ mỡ động vật bằng dầu ô liu sẽ cải thiện sức khỏe tổng thể, hỗ trợ quá trình giảm mỡ hiệu quả hơn.
Dầu ô liu nguyên chất
Nhờ khả năng kháng viêm và hỗ trợ trao đổi chất, dầu ô liu giúp kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể. Thay thế chất béo xấu từ mỡ động vật bằng dầu ô liu sẽ cải thiện sức khỏe tổng thể, hỗ trợ quá trình giảm mỡ hiệu quả hơn.
Sữa chua Hy Lạp
Sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không đường, chứa nhiều protein, lợi khuẩn góp phần làm giảm chỉ số khối cơ thể (BMI), giảm mỡ. Kết hợp sữa chua với thực phẩm lành mạnh như trái cây giàu vitamin C và ngũ cốc nguyên hạt cũng giúp tăng cường lợi ích.
Sữa chua Hy Lạp
Sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không đường, chứa nhiều protein, lợi khuẩn góp phần làm giảm chỉ số khối cơ thể (BMI), giảm mỡ. Kết hợp sữa chua với thực phẩm lành mạnh như trái cây giàu vitamin C và ngũ cốc nguyên hạt cũng giúp tăng cường lợi ích.
Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: AI, Bùi Thủy