Ăn chocolate thế nào giúp ngủ ngon

Tránh ăn chocolate gần giờ ngủ, có thể dùng vào buổi chiều, ưu tiên loại không đường để thúc đẩy cơ thể sản hormone điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ.

Chocolate đen chứa axit amin tryptophan giúp cơ thể sản xuất hormone melatonin, hỗ trợ điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Chocolate giàu magie và flavonoid - chất chống oxy hóa có tác dụng ức chế hormone cortisol gây căng thẳng, từ đó tạo cảm giác thư giãn, dễ ngủ và sâu giấc hơn.

Nó còn chứa các hợp chất như theobromine và phenylethylamine, góp phần cải thiện tâm trạng, thúc đẩy cảm giác hạnh phúc. Các hợp chất này hoạt động bằng cách kích thích giải phóng endorphin (chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu trong não).

Chocolate đen chứa chất chống oxy hóa, giúp thư giãn. Ảnh được tạo bởi AI

Món ăn này cung cấp magiê tự nhiên có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Magiê giúp điều hòa các hormone gây căng thẳng như cortisol. Chất chống oxy hóa mạnh trong chocolate giúp giảm viêm, điều hòa lượng đường trong máu và trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, hạn chế thức giấc giữa đêm.

Tuy nhiên, chocolate được làm từ thành phần chính là cacao nhiều caffeine. Người nhạy cảm với caffeine có thể bị khó ngủ vào buổi tối. Nên ưu tiên loại nguyên chất, chocolate đen có vị hơi đắng và ít đường. Không nên ăn chocolate trắng vì chứa các thành phần gây hại cho giấc ngủ như đường, chất tạo ngọt và tạo hương vị. Người mất ngủ không nên ăn chocolate quá 4 lần một tuần, mỗi lần khoảng 20-30 g, có thể ăn vào buổi chiều (trước 16h giờ) để giảm mệt mỏi, tránh sát giờ đi ngủ.

Một số mẹo khác khi ăn chocolate có lợi cho giấc ngủ. Cụ thể là thay thế chocolate sữa hoặc ít ngọt bằng chocolate đen khi nướng bánh, kết hợp với hạt nhiều dinh dưỡng như hạt óc chó, hạnh nhân, hạt Brazil trái cây ít đường. Ăn sữa chua chocolate vừa bổ sung protein vừa tăng cường lợi khuẩn có lợi cho sức khỏe tổng thể, ngủ ngon.

Uống một cốc chocolate ấm vào buổi tối trước khi ngủ hai giờ thúc đẩy cảm giác buồn ngủ đến nhanh. Lưu ý không cho đường và chất tạo ngọt vào đồ uống này để tránh ảnh hưởng đến đường huyết. Bạn có thể nhúng trái cây vào chocolate đen để tráng miệng giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt. Trái cây tự nhiên cung cấp đủ độ ngọt cần thiết để cân bằng vị đắng của chocolate đen ít ngọt. Chuối, dâu tây, táo, xoài, lê và kiwi là gợi ý lành mạnh cho bữa ăn nhẹ.

Anh Chi (Theo Health, EveryDay Health)