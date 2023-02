Ăn chocolate đen mỗi ngày có lợi cho hệ tiêu hóa

Chocolate đen chứa nhiều chất chống viêm, chống oxy hóa, giúp đường ruột khỏe mạnh, góp phần cải thiện nhiều bệnh tiêu hóa, nên dùng 10-30 g mỗi ngày.

Chocolate đen có hàm lượng dinh dưỡng cao, trong 100 g với 80% ca cao, năng lượng là 515 kcal, carbohydrate 49,7 g, chất đạm 6,6g; chất béo 33,6g, 8 g chất xơ, 5 mg sắt, cùng nhiều kali, phốt pho, kẽm, selen...

Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Thanh, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết, chocolate đen chứa hàm lượng flavonoid và polyphenol nhiều hơn các loại hoa quả. Đây là hai hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học, hoạt động như chất chống oxy hóa, có khả năng trung hòa các phân tử phá hủy tế bào, góp phần ngăn chặn viêm nhiễm và tổn thương tế bào, giảm nguy cơ ung thư.

Tiêu thụ chocolate đen khoảng 3 tuần có thể cải thiện sức khỏe đường ruột vì nó có tác dụng tiền sinh học, tăng khả năng tái cấu trúc đa dạng, phong phú của các vi khuẩn đường ruột. Vi khuẩn đường ruột lại tham gia chuyển hóa polyphenol thành các chất hỗ trợ cộng sinh cho vi khuẩn và tác dụng tốt trong cơ thể, đồng thời cải thiện cảm xúc tiêu cực thông qua trục não ruột.

Thành phần flavonoid và polyphenol trong chocolate đen có tác dụng tích cực trong việc chuyển hóa lipid ở gan, hỗ trợ kháng insulin và ngăn ngừa tình trạng viêm ở người bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Flavonoid còn có thể ức chế độc tố vi khuẩn H.Pylori.

Ở những bệnh nhân xơ gan, thực phẩm này làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa tại gan sau bữa ăn. Nhờ đó, người bệnh có thể hạn chế được các biến chứng xơ gan nặng như xuất huyết tiêu hóa, cổ trướng, bệnh não gan... Nghiên cứu của Đại học Sapienza Rome (Italy) đăng trên thư viện Y khoa Mỹ cho thấy, chất flavonoid có khả năng chống chảy máu và kích ứng hậu môn. Do vậy, chocolate đen cũng có lợi cho người bị xơ hóa búi trĩ.

Tiến sĩ Vũ Thanh cho biết, 75% cholesterol trong cơ thể được sản xuất hàng ngày tại gan (nội sinh). Trong khi hợp chất polyphenol, flavonoid trong chocolate có thể ngăn chặn cholesterol xấu LDL khỏi bị oxy hóa, giúp giảm hàm lượng LDL-cholesterol xấu và tăng nồng độ HDL- cholesterol tốt, không ảnh hưởng đến prostaglandin. Người ăn thực phẩm này có thể giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, tim mạch, giảm gánh nặng cho gan.

Loại chocolate này còn chứa caffeine, theobromine, tyrosine và tryptophan, giúp cải thiện tâm trạng, hạn chế căng thẳng. Trong đó, tryptophan là một axit amin thiết yếu, kích thích quá trình sản xuất chất dẫn truyền thần kinh serotonin - loại hormone có vai trò quan trọng trong kiểm soát tâm trạng con người. Trong đó, 95% serotonin nằm trong hệ tiêu hóa.

Khi căng thẳng kéo dài, công năng của hệ thống ruột có thể bị rối loạn, gây tiêu chảy. Do serotonin có thể điều khiển hệ thần kinh trung ương giảm lưu thông máu trong đường ruột, giảm nhu động ruột non và dạ dày, tăng tốc độ chuyển động của ruột già, kích thích cơ thể đào thải nhanh chất cặn bã. Vì vậy, sử dụng chocolate đen không chỉ giúp tinh thần thêm phấn chấn, vui vẻ mà còn hạn chế được tình trạng tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa.

Chất chống viêm và chống oxy hóa trong chocolate đen có lợi cho đường ruột khỏe mạnh, cải thiện hệ tiêu hóa. Ảnh: Freepik

Lợi ích sức khỏe của chocolate đều nhờ những thành phần chống oxy hóa trong cacao mang lại. Do vậy, loại chocolate nào càng chứa hàm lượng ca cao cao và ít đường thì càng có lợi cho sức khỏe. Thông thường, loại chocolate càng sẫm màu (trên 70% hàm lượng cacao) sẽ có mức flavonoid càng cao.

Tuy vậy, tiến sĩ Thanh lưu ý những người bị dị ứng sữa hoặc không dung nạp đường sữa nên hạn chế sử dụng chocolate do trong sản phẩm này thường có thành phần sữa. Ngoài ra, hàm lượng caffeine cao cũng có thể kích thích chuột rút, đầy hơi, ợ nóng hoặc tiêu chảy đối với người trào ngược dạ dày thực quản hay mắc hội chứng ruột kích thích, đau nửa đầu, mụn trứng cá. Chocolate đen có hàm lượng hạt cacao cao hơn nên có khả năng chứa nhiều caffein hơn so với chocolate sữa hoặc chocolate trắng.

Do có hàm lượng lớn calo và chất béo, mọi người không nên lạm dụng quá nhiều chocolate đen, chỉ nên dùng 10-30 g hoặc 2 ly chocolate đen nóng hoặc 2 muỗng cà phê chocolate đen nguyên chất mỗi ngày và đảm bảo không quá 200 g mỗi tuần. Để đảm bảo sức khỏe, không nên ăn chocolate có hàm lượng đường vượt quá 10 g; nên ăn trước 9 giờ sáng và không ăn trước khi ngủ vì có thể gây mất ngủ. Chocolate bị biến dạng, đổi màu hoặc có mùi lạ thì nên bỏ.

Trịnh Mai