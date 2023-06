Ăn chocolate đen có tốt cho não không?

Công việc của tôi khá áp lực nên tôi thường xuyên căng thẳng đầu óc.

Có người bạn khuyên nên ăn chocolate đen thường xuyên vì thực phẩm này tốt cho trí não, giảm căng thẳng. Điều này có đúng không? Nhờ bác sĩ giải đáp. (Nguyễn Thành Trung, 33 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Chocolate đen là quà tặng trong dịp sinh nhật, valentine; thường dùng để làm bánh, pha đồ uống... Các hợp chất như flavonoid có trong chocolate đen có thể làm tăng dòng máu chảy đến não, giúp tăng cường trí nhớ, kéo dài sự tập trung, hỗ trợ tăng tốc độ phản ứng và các kỹ năng giải quyết vấn đề của não. Với người cao tuổi, chocolate đen có thể hỗ trợ trí nhớ ngắn hạn và góp phần ngăn chặn sự suy giảm trí nhớ, chứng hay quên do quá trình lão hóa não bộ.

Não bộ hoạt động sử dụng rất nhiều oxy, chiếm khoảng 20% tổng lượng tiêu thụ của cả cơ thể, do đó, não nhạy cảm rất cao với các gốc tự do. Chất chống oxy hóa sẽ trung hòa các gốc tự do và ngăn chặn sự lão hóa sớm của các tế bào não để bảo vệ não. Bột cacao chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể chống lại các gốc tự do nên góp phần bảo vệ não. Chocolate đen chứa càng nhiều ca cao càng có thể bảo vệ não cũng như cơ thể tốt hơn trước các gốc tự do.

Một số nghiên cứu cho thấy lợi ích của chocolate đen đối với não mà bạn có thể tham khảo. Các nhà khoa học thuộc Đại học Reading (Anh) phát hiện người trẻ tuổi ăn khoảng 28 g chocolate đen 70% cacao mỗi ngày có thể cải thiện hiệu suất ghi nhớ hai giờ sau khi tiêu thụ so với nhóm ăn chocolate trắng có hàm lượng flavonoid thấp. Flavonoid (hợp chất thực vật của hạt ca cao) có hàm lượng cao trong chocolate đen có thể làm tăng lưu lượng máu não. Trí nhớ và khả năng học tập cũng được tăng cường khi tiêu thụ chocolate đen vì flavonoid có xu hướng tích tụ trong các vùng não chịu trách nhiệm về các chức năng này.

Chocolate có hàm lượng cacao cùng lớn càng bảo vệ não tốt hơn. Ảnh: Freepik

Nghiên cứu của Đại học Tsukuba (Nhật Bản) cũng chỉ ra, chocolate đen có thể tăng cường sức khỏe não bộ. Nhóm người trung niên ăn 5 thanh chocolate đen 72% cacao mỗi ngày trong 28 ngày ít mệt mỏi, căng thẳng về tinh thần và thể chất hơn so với nhóm không ăn. Các chức năng của não cũng được cải thiện.

Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ chocolate đen với tỷ lệ cacao cao (từ 70% trở lên) có thể kích thích hoạt động thần kinh ở các vùng não liên quan đến niềm vui và phần thưởng, từ đó làm giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Theo nghiên cứu của Đại học Loma Linda (Mỹ) cho thấy, ăn 48 g chocolate đen 70% cacao làm tăng tính dẻo dai thần kinh và khả năng hình thành các kết nối khớp thần kinh mới của não tác động tích cực đến trí nhớ, nhận thức, tâm trạng.

Ngoài tốt cho não bộ, chocolate đen còn có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim và giảm nguy cơ đột quỵ. Chất flavonoid trong chocolate đen giúp duy trì sức khỏe tim mạch và sản xuất oxit nitric, làm cho các mạch máu thư giãn và hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường type 2.

Chocolate đen có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý chọn loại chocolate chứa hàm lượng cacao cao và ít ngọt. Đồng thời không nên tiêu thụ quá 42 g chocolate đen một ngày dù thích ăn đồ ngọt hay đang trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Nếu căng thẳng kéo dài, bạn nên đến chuyên khoa nội thần kinh để thăm khám.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome