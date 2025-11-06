Ăn 2-3 lần cá hồi mỗi tuần tốt cho trí nhớ

Ăn 2-3 phần cá hồi mỗi tuần có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung, làm việc hiệu quả hơn.

Trí nhớ suy giảm thường biểu hiện bằng việc khó tập trung, hay quên tên, quên lịch hẹn, tiếp thu chậm, làm việc kém hiệu quả. Tình trạng này có thể xảy ra do căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, dinh dưỡng mất cân đối, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, ít vận động, bệnh lý tim mạch, tiểu đường hoặc lão hóa tự nhiên.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết cá hồi là nguồn omega-3 (EPA, DHA) dồi dào, thành phần quan trọng cấu tạo nên màng tế bào thần kinh và hỗ trợ truyền dẫn tín hiệu giữa các tế bào não. DHA giúp hình thành, bảo vệ mô não, cải thiện khả năng ghi nhớ; EPA hỗ trợ điều hòa cảm xúc, giảm stress oxy hóa lên tế bào thần kinh.

Ngoài omega-3, cá hồi còn chứa vitamin B6, B12, D, choline và chất chống oxy hóa astaxanthin, góp phần tăng lưu thông máu lên não, giảm viêm, bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương. Những dưỡng chất này giúp tăng khả năng tập trung, xử lý thông tin nhanh hơn và hỗ trợ giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi.

Nên hấp, nướng hoặc áp chảo giúp giữ nguyên omega-3 và vitamin trong cá hồi. Ảnh: Trọng Nghĩa

Người trưởng thành có thể ăn 2-3 khẩu phần cá hồi mỗi tuần (mỗi phần khoảng 100-120 g), chế biến dạng hấp, áp chảo ít dầu, nướng hoặc sốt chanh bơ. Kết hợp cá với salad, súp bí đỏ, cơm gạo lứt để bổ sung chất xơ và vitamin tăng hiệu quả bảo vệ não. Trẻ em từ một tuổi trở lên có thể ăn 1-2 lần mỗi tuần với lượng phù hợp lứa tuổi để hỗ trợ phát triển não bộ.

Tránh chiên ngập dầu vì có thể tạo chất béo xấu, làm mất lợi ích với sức khỏe tim mạch và não. Người dị ứng hải sản, người mắc bệnh gout hoặc rối loạn mỡ máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ về khẩu phần phù hợp. Khi chọn mua, ưu tiên cá hồi tươi, rõ nguồn gốc, hạn chế loại chế biến sẵn hoặc xông khói vì chứa nhiều muối.

Duy trì thói quen tăng cường thực phẩm tốt cho não như các loại cá béo (cá hồi, cá trích, cá mòi), quả mọng, bơ, quả óc chó, trứng và rau xanh đậm màu giúp bảo vệ trí nhớ lâu dài. Người làm việc trí óc nên ngủ đủ giấc, vận động 30 phút mỗi ngày, hạn chế thức khuya, rượu bia và thiết bị điện tử để não bộ phục hồi.

Bổ sung các dưỡng chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) có tác dụng chống gốc tự do, hỗ trợ ngăn ngừa tác hại của gốc tự do - nguyên nhân gây ra đau đầu, mất ngủ. Từ đó, não có thể khỏe mạnh, ghi nhớ tốt hơn.

Nếu tình trạng giảm trí nhớ kéo dài, đi kèm mất ngủ, đau đầu, trầm cảm hoặc giảm hiệu suất học tập, công việc, nên khám chuyên khoa thần kinh để đánh giá nguyên nhân. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể tư vấn chế độ dinh dưỡng và phương pháp hỗ trợ cải thiện chức năng não bộ phù hợp.

Trọng Nghĩa