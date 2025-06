5 thực phẩm tốt cho não nên ăn thường xuyên

Ăn cam và các thực phẩm giàu vitamin C khác thường xuyên góp phần ngăn ngừa suy giảm trí tuệ. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giảm các gốc tự do gây hại cho các tế bào não. Thêm vào đó, nó hỗ trợ sức khỏe não khi về già, chống lại các tình trạng như trầm cảm, tâm thần phân liệt và bệnh Alzheimer.