Ai nên tầm soát ung thư gan?

Người nhiễm virus viêm gan B, C, xơ gan, viêm gan tự miễn, nghiện rượu xơ gan, nên tầm soát ung thư gan theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ung thư gan là tình trạng các khối u ác tính phát sinh trong gan, phá hủy các tế bào và cản trở khả năng hoạt động bình thường của cơ quan này. Bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao, thường được ở phát hiện ở giai đoạn muộn khiến tiên lượng sống thấp.

Thạc sỹ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tầm soát giúp người bệnh phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sớm, tăng cơ hội chữa khỏi, nâng cao chất lượng cuộc sống. Người trên 50 tuổi nên tầm soát ung thư gan định kỳ 6 tháng một lần. Nếu thuộc nhóm yếu tố nguy cơ cao sau cũng cần kiểm tra sức khỏe gan định kỳ.

Nhiễm virus viêm gan

Virus viêm gan B (HBV) và virus viêm gan C (HCV) là yếu tố nguy cơ phổ biến nhất của ung thư gan. Bệnh tiến triển âm thầm gây tổn thương gan. Do đó, người bệnh viêm gan B, C, có ba mẹ anh chị em ruột bị xơ gan hoặc ung thư gan nên kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Uống bia rượu thường xuyên

Đồ uống có cồn là một trong những yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư gan. Uống quá nhiều rượu bia có thể dẫn đến tổn thương gan mạn tính, từ đó phát triển các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan, và cuối cùng là ung thư gan.

Một số phương pháp tầm soát ung thư gan gồm siêu âm, xét nghiệm chỉ số ung thư gan AFP, chụp CT, MRI. Bác sĩ có thể căn cứ vào kết quả của siêu âm, xét nghiệm, CT, MRI để chẩn đoán khối u gan là lành tính hay ác tính.

Thừa cân, béo phì

Mỡ dư thừa thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể gây gan nhiễm mỡ, hội chứng chuyển hóa như tiểu đường type 2, tăng huyết áp, tăng mỡ máu... Các tình trạng này không được kiểm soát có thể diễn tiến thành viêm gan, xơ gan, ung thư gan.

Viêm gan tự miễn, xơ gan

Người bệnh mắc viêm gan tự miễn do hệ thống miễn dịch của cơ thể quay ngược trở lại tấn công khiến gan bị tổn thương, dẫn đến các biến chứng viêm gan, xơ gan, ung thư gan nên kiểm tra sức khỏe gan định kỳ. Bởi viêm gan mạn hoặc xơ gan có khả năng tiến triển ung thư biểu mô tế bào gan.

Bác sĩ Sỹ cho biết tùy tình trạng sức khỏe mà người bệnh có thể được chỉ định một hoặc kết hợp nhiều phương pháp tầm soát ung thư gan như siêu âm, xét nghiệm chỉ số ung thư gan AFP, chụp CT, MRI.

Nguyễn Trăm