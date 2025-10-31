Ai nên hạn chế ăn lựu?

Người bị huyết áp thấp, đang dùng thuốc điều trị bệnh, chuẩn bị phẫu thuật, có vấn đề tiêu hóa nên hạn chế ăn lựu.

Lựu giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất tốt cho tim mạch, não bộ, tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Song, không phải ai cũng nên ăn loại quả này.

Người huyết áp thấp

Lựu giàu kali, chất chống oxy hóa giúp thư giãn mạch máu, có thể gây hạ huyết áp. Ăn lựu có thể khiến huyết áp hạ thêm, dẫn đến chóng mặt, mờ mắt, ngất xỉu. Để biết lượng lựu an toàn, người bị huyết áp thấp nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Đang dùng thuốc điều trị bệnh

Lựu có thể tương tác với thuốc chẹn beta, thuốc chống đông máu. Các hợp chất trong lựu có khả năng làm chậm quá trình gan xử lý những loại thuốc này, khiến chúng tồn tại lâu hơn trong cơ thể. Nhiều chất dinh dưỡng trong loại quả này ức chế enzym gan quan trọng như CYP3A4, CYP2C9 chịu trách nhiệm chuyển hóa nhiều loại thuốc thông thường. Điều này làm tăng nồng độ thuốc trong cơ thể, tăng tác dụng phụ, gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

Người chuẩn bị phẫu thuật

Bệnh nhân có thể nên tránh ăn lựu ít nhất hai tuần trước khi phẫu thuật. Bởi lựu có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu hoặc tương tác với thuốc gây mê. Điều này làm tăng nguy cơ chảy máu nhiều hoặc biến chứng trong quá trình phẫu thuật.

Người dị ứng thực phẩm, huyết áp thấp không nên ăn lựu. Ảnh được tạo bởi AI

Người có vấn đề về tiêu hóa

Quả lựu giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa nhưng dễ gây tác dụng ngược với người có dạ dày nhạy cảm. Loại quả này chứa tannin, đôi khi gây kích ứng niêm mạc ruột, dẫn đến chuột rút, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Người mắc hội chứng ruột kích thích ăn một lượng nhỏ lựu cũng dễ gây khó chịu.

Người dị ứng với lựu

Dù ít gặp song dị ứng lựu vẫn đáng lo ngại với một số người. Triệu chứng có thể bao gồm ngứa, sưng mặt hoặc cổ họng, phát ban da, trong trường hợp nghiêm trọng gây khó thở, sốc phản vệ. Những phản ứng này do hệ miễn dịch mẫn cảm với một số protein có trong lựu. Người bị dị ứng thực phẩm, đặc biệt với quả đào, táo dễ bị phản ứng chéo với lựu hơn. Nếu bạn từng khó chịu, nóng rát, kích ứng da sau khi ăn thực phẩm dù chỉ một lượng nhỏ thì nên ngừng ăn ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ép lấy nước hoặc nhai kỹ hạt lựu, nhả bã để tránh bị khó tiêu, tắc ruột. Nên ăn vào bữa sáng hoặc trưa, không dùng khi đói hoặc quá nhiều cùng lúc, tránh kết hợp cùng sữa, các loại hải sản giàu canxi.

