Lợi ích khi ăn một quả lựu mỗi ngày

Vitamin C, K, chất chống oxy hóa trong lựu hỗ trợ hệ miễn dịch, quan trọng cho quá trình đông máu và tốt cho xương.

Nước ép lựu tốt cho sức khỏe nhưng ăn lựu nguyên quả có nhiều lợi ích hơn. Ưu điểm chính của quả lựu là hàm lượng chất xơ cao, phần lớn bị loại bỏ trong quá trình ép. Chất xơ tốt cho tiêu hóa, điều hòa lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ đường.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ăn lựu mỗi ngày có thể giúp hạ huyết áp, bảo vệ động mạch bằng cách giảm stress oxy hóa (tức giảm các gốc tự do gây hại) trong hệ tim mạch. Loại quả này cũng có tác dụng giảm nguy cơ tích tụ cholesterol, ngăn ngừa sự hình thành chất béo không lành mạnh trong mạch máu. Nguy cơ xơ vữa khiến động mạch bị tắc nghẽn, cứng lại cũng giảm nếu thường xuyên đưa lựu vào chế độ ăn uống.

Làm chậm lão hóa da

Quả lựu giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, thúc đẩy sự hình thành collagen và giảm tổn thương oxy hóa cho da. Nhờ đó, làn da trông rạng rỡ, làm chậm quá trình lão hóa. Lựu cũng chứa folate (vitamin B9) hỗ trợ sự tăng trưởng, phát triển của tế bào. Các chất chống oxy hóa như punicalagin và anthocyanin góp phần chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Ăn một quả lựu mỗi ngày tốt cho sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Tăng cường trí nhớ

Người ăn loại quả này hàng ngày có thể tăng cường trí nhớ và chức năng não. Khi đi vào cơ thể, chúng làm tăng các chất chuyển hóa, tăng cường hoạt động não liên quan đến nhiệm vụ ở bán cầu não trái, phải đối với các nhiệm vụ ghi nhớ bằng lời nói, phi lời nói.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Lựu giàu chất xơ hòa tan, không hòa tan, hoạt động như prebiotic (một dạng chất xơ) giúp ích cho sức khỏe tiêu hóa. Thực phẩm hữu ích cho người mắc bệnh viêm ruột và các bệnh đường ruột khác nhờ hàm lượng polyphenol cao. Chất xơ thúc đẩy cảm giác no, nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Phòng ngừa ung thư

Polyphenol trong lựu có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt, giảm nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA). PSA là một loại protein do tuyến tiền liệt tiết ra, nồng độ cao trong máu thường liên quan đến ung thư. Chế độ ăn thường xuyên có loại quả này còn phòng ngừa nguy cơ ung thư vú, phổi và da.

Để chọn lựu ngon, bạn nên chọn quả có màu sắc vỏ tươi tắn, lồi lên rõ các múi hạt bên trong, cầm nặng tay, phần rốn quả đã nở xòe. Tránh những quả có dấu hiệu mềm khi bóp thử, ưu tiên mua lựu đúng mùa vụ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)