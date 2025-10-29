Ăn củ dền tốt cho gan thế nào

Nước ép củ dền có đặc tính chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa, hạn chế lượng mỡ tích tụ, hỗ trợ gan thải độc.

Gan hoạt động suốt ngày đêm để lọc độc tố khỏi máu, chuyển hóa thuốc, phân hủy chất béo. Củ dền chứa nhiều hợp chất có lợi cho gan, có thể dùng thường xuyên.

Giàu chất chống oxy hóa

Củ dền có nhiều betalain, một sắc tố có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Chúng có khả năng chống lại stress oxy hóa vì quá trình này gây hại cho tế bào gan, làm gián đoạn chức năng của gan. Betalain cũng hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể bằng cách thúc đẩy enzyme phân hủy độc tố.

Chứa betaine

Betaine trong củ dền giúp gan hoạt động tốt, hỗ trợ tiêu hóa, sử dụng chất béo hiệu quả hơn. Bằng cách ngăn mỡ tích tụ trong gan, betaine phòng tích tụ mỡ trong gan do béo phì hoặc ăn thực phẩm kém chất lượng dẫn đến gan nhiễm mỡ. Nitrat trong nước ép củ dền chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, làm tăng lưu lượng máu, có khả năng giảm viêm gan.

Củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Tính chất chống viêm

Viêm mạn tính gây tổn thương gan. Đặc tính kháng viêm của củ dền góp phần giảm viêm gan, giảm nồng độ men gan, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể của cơ quan này. Loại củ này có betalain, nitrat giúp ngăn viêm, tăng cường lưu lượng máu, cải thiện quá trình cung cấp dinh dưỡng, phục hồi chức năng gan.

Tăng cường hoạt động của enzyme gan

Người thường xuyên uống nước ép củ dền sẽ cải thiện chỉ số men gan. Gan ít bị căng thẳng, hỗ trợ quá trình thải độc, tái tạo. Nước ép củ dền giàu folate và kali. Hàm lượng folate và kali cao hơn trong chế độ ăn uống có liên quan đến việc giảm huyết áp. Đồ uống này cũng làm giảm nồng độ triglyceride trong cơ thể, đồng thời tăng nồng độ cholesterol tốt, cân bằng lipid.

Củ dền ít calo và không chất béo, là thực phẩm tốt cho người đang ăn kiêng, giảm cân. Đặc tính kháng độc của thực phẩm cũng giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Hàm lượng sắt cao trong củ dền góp phần phục hồi nhanh chóng các tế bào bị tổn thương. Vitamin C có thể ngăn ngừa hoặc thậm chí điều trị tình trạng tăng sắc tố da.

Để bảo vệ sức khỏe gan, mỗi người nên ăn uống cân bằng, đa dạng thực phẩm. Ăn quá nhiều củ dền có thể dẫn đến sỏi thận do hàm lượng oxalate cao. Người có vấn đề về thận, hoặc dễ bị sỏi thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Người huyết áp thấp, sỏi mật, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, hội chứng ruột kích thích, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi nên hạn chế thực phẩm này.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)