Ai nên hạn chế ăn hạt chia?

Người bị huyết áp thấp, đang dùng thuốc làm loãng máu, có vấn đề về tiêu hóa hoặc dị ứng với vừng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn hạt chia.

Hạt chia giàu chất xơ, protein, chất chống oxy hóa, axit béo omega-3 và các khoáng chất thiết yếu khác. Thực phẩm này đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như kiểm soát cân nặng, cải thiện sức khỏe tim mạch. Song, một số người nên thận trọng khi sử dụng loại hạt này.

Bị huyết áp thấp

Hạt chia có lợi cho người bị tăng huyết áp, còn người huyết áp thấp không nên dùng vì nó có thể làm giảm thêm chỉ số huyết áp. Hạt chia giàu chất xơ (hai thìa chứa 10 g chất xơ) hỗ trợ giảm hấp thụ chất béo và glucose nhưng nó cũng làm giảm hấp thụ những khoáng chất thiết yếu như kẽm, canxi, sắt.

Đang dùng thuốc làm loãng máu

Người đang dùng thuốc làm loãng máu nên tránh hạt chia vì nó có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, dẫn đến chảy máu hoặc bầm tím quá mức. Nguyên nhân do hạt chia chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao, có đặc tính làm loãng máu tự nhiên. Những người này nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung hạt chia vào chế độ ăn uống thường xuyên.

Chất xơ hòa tan giúp hạ đường huyết bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa hấp thụ một số carbohydrate nên có thể gây hạ đường huyết khi dùng chung với một số loại thuốc điều trị tiểu đường.

Người huyết áp thấp, mắc bệnh thận nên hạn chế ăn hạt chia. Ảnh: AI

Mắc bệnh thận

Hạt chia có hàm lượng kali và phốt pho cao. Hai khoáng chất mà người mắc bệnh thận mạn tính cần theo dõi chặt chẽ vì khả năng bị tích tụ trong cơ thể khi chức năng thận suy giảm. Tiêu thụ quá nhiều kali có thể dẫn đến tăng kali máu, không tốt cho chức năng thận. Oxalat là hợp chất có nhiều trong hạt chia góp phần hình thành sỏi thận.

Có vấn đề về đường ruột

Chất xơ hỗ trợ sức khỏe đường ruột, nhưng quá nhiều gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Nếu không được dùng đúng cách, hàm lượng chất xơ cao trong hạt chia có khả năng gây đầy hơi, tiêu chảy, táo bón.

Tránh dùng thực phẩm này nếu bạn bị dị ứng với chúng, khi có biểu hiện ngứa, nổi mề đay, khó thở hãy đến bệnh viện khám ngay. Dị ứng với hạt mè và hạt chia có thể liên quan đến nhau. Nếu bạn bị dị ứng hạt mè, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng hạt chia.

Liều lượng khuyên dùng với người lớn là 10 g hạt chia, tương đương 2-3 thìa cà phê mỗi ngày. Không ăn hạt chia khô mà phải ngâm nở hoàn toàn để tránh tắc nghẽn tiêu hóa.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)