Lợi ích của hạt chia với sức khỏe

Hạt chia cung cấp chất xơ tốt cho đường ruột, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và giữ dáng.

Cải thiện tiêu hóa

28 g hạt chia có khoảng 9,8 g chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Hệ vi sinh vật đường ruột có đa dạng lợi khuẩn và hại khuẩn. Chất xơ hỗ trợ cơ thể loại bỏ vi khuẩn có hại, đồng thời nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi.

Kiểm soát cân nặng

Hàm lượng chất xơ, protein và axit béo omega-3 trong hạt chia hữu ích cho người muốn giảm hoặc duy trì cân nặng. Ăn thực phẩm này tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn, đồng thời lớp gel hình thành khi hạt chia ngâm nước cũng làm chậm tiêu hóa, kiểm soát calo nạp vào cơ thể. Axit béo omega-3 có tác dụng chống viêm và điều hòa chuyển hóa mỡ. Duy trì chế độ ăn lành mạnh và lối sống khoa học để đạt được vóc dáng thon gọn như mong muốn.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Hạt chia chứa các chất hóa học thực vật như axit chlorogenic, góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Thực phẩm giàu axit béo omega-3, chất chống oxy hóa làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ăn loại hạt này thường xuyên cũng cân bằng huyết áp, cải thiện mức cholesterol nhờ hàm lượng chất xơ.

Giảm viêm

Người thường xuyên ăn loại hạt này giúp giảm viêm nhờ có hàm lượng axit béo omega-3 cao, các chất chống oxy hóa như polyphenol, chất xơ. Đặc tính chống viêm hỗ trợ giảm viêm niêm mạc dạ dày, cải thiện các tình trạng da như mụn, chàm, góp phần phòng ngừa các bệnh như viêm khớp, tim mạch, tiểu đường.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Chất xơ hòa tan trong hạt chia giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, ngăn ngừa lượng đường tăng đột biến sau bữa ăn. Omega-3 cải thiện độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu lúc đói. Insulin là loại hormone giúp vận chuyển đường glucose vào tế bào.

Tốt cho da

Axit béo omega-3 có thể giảm tổn thương da do tia cực tím (UV) và mụn trứng cá gây ra. Chất chống oxy hóa, vitamin trong loại hạt này giúp dưỡng ẩm, phục hồi cấu trúc da và làm chậm lão hóa.

Mỗi người chỉ nên ăn khoảng 5-10 g hạt chia mỗi ngày. Tiêu thụ quá nhiều có thể gây đầy hơi, chướng bụng. Người bị rối loạn tiêu hóa hoặc không quen với chế độ ăn nhiều chất xơ dễ gặp các triệu chứng này.

Cách chế biến: Thêm 1-2 thìa hạt chia vào một cốc nước. Ngâm hạt trong 5-30 phút, tùy thuộc vào độ đặc mong muốn. Thêm trái cây họ cam quýt thái lát, dưa chuột hoặc gừng để tăng hương vị cho đồ uống.

Lê Nguyễn (Theo Health)