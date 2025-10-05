Ai nên chụp CT tầm soát nhồi máu cơ tim?

Tôi bị béo phì, BMI 35 và hay mệt khi vận động nhưng chưa từng đau ngực, khó thở. Tôi có nên chụp CT tầm soát nguy cơ nhồi máu cơ tim không? (Thanh Mai, 55 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Thừa cân, béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nhồi máu cơ tim. Bệnh còn có các nguyên nhân khác như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, hút thuốc lá, gia đình có người mắc bệnh tim mạch từ sớm. Dựa vào triệu chứng trên lâm sàng (đau ngực, khó thở...), độ tuổi, giới tính, các yếu tố nguy cơ, bác sĩ có thể tính toán nguy cơ tim mạch 10 năm cho mỗi người. Từ đó, bác sĩ chọn phương pháp tầm soát thăm dò mạch vành phù hợp.

Trường hợp bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rất cao sẽ được chụp mạch vành bằng phương pháp thông tim can thiệp ngay để nhanh chóng giải quyết nguyên nhân. Nếu nguy cơ tim mạch thấp tới trung bình thì chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt (MSCT) mạch vành. Nhóm người có nguy cơ tim mạch trung bình đến cao có thể xem xét lựa chọn chụp MSCT mạch vành hoặc trắc nghiệm gắng sức.

Hệ thống chụp CT hơn 100.000 lát cắt có thể khảo sát tình trạng mạch vành ở bệnh nhân béo phì nặng (BMI 47). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trường hợp của chị chưa có triệu chứng lâm sàng điển hình nhưng dư cân nhiều và ở độ tuổi này cần kiểm tra sức khỏe tim mạch, trong đó chụp MSCT mạch vành có thể là lựa chọn phù hợp. Có nhiều người đến khám vì mệt mỏi tưởng do stress hay dinh dưỡng, nhưng khi chụp MSCT mạch vành lại phát hiện mảng xơ vữa nguy hiểm trong lòng mạch vành. Phát hiện tổn thương mạch vành sớm có thể phòng ngừa chủ động và can thiệp kịp thời, ngăn những biến cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hay đột tử. Máy chụp MSCT như Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt, Revolution Apex Elite 1975 lát cắt, Somatom Drive 768 lát cắt... được ứng dụng trong chẩn đoán bệnh mạch vành.

CT Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt có thời gian quét toàn thân nhanh, chỉ trong vòng 1-2 giây, tích hợp AI cho hình ảnh rõ nét, giảm tối đa thời gian tiếp xúc với tia X. Nhờ đó, liều lượng thuốc cản quang sử dụng trong quá trình chụp giảm đáng kể. Những dòng máy CT tim thế hệ mới có khả năng chụp tim và mạch vành ở mọi mức nhịp tim, hữu ích cho người nhịp tim nhanh, loạn nhịp. Máy cũng giúp phát hiện các khối u ở tim, chẩn đoán một số bệnh lý cơ tim...

BS.CKII Phạm Thị Lan Anh

Trưởng Đơn vị Tim mạch

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7