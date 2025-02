Công nghệ trong siêu máy chụp CT phát hiện sớm ung thư, đột quỵ

Máy CT Somatom Force VB30 có hai nguồn phát tia X và hai mức năng lượng, giúp chụp vật thể chuyển động với tốc độ cao, ví dụ tim đập nhanh, loạn nhịp.

Siêu máy CT Somatom Force VB30 do hãng Siemens (Đức) sản xuất được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội đưa vào sử dụng từ 7/2. Máy có thể quét và tái tạo lên đến 100.000 lát cắt siêu mỏng trong một lần chụp, đánh giá nhanh bệnh tim mạch, ung thư.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, chụp CT ở tim khác biệt so với các cơ quan nội tạng khác do thường xuyên chuyển động. Ở người có nhịp tim cao, việc chụp cắt lớp vi tính tim mạch là thách thức. Máy cần có tốc độ nhanh để tránh gây nhòe hình ảnh. Máy quét CT một nguồn thông thường không đủ tốc độ để chụp ảnh tim rõ nét. Các bác sĩ sẽ phải kê thuốc để làm chậm nhịp tim cho những bệnh nhân này để có chất lượng ảnh chụp CT tốt hơn.

Máy CT Somatom Force VB30 tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội với hai nguồn phát, hai mức năng lượng giúp chụp ảnh tim, mạch vành rõ nét. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Máy CT Somatom Force VB30 khắc phục các nhược điểm trên. Tốc độ chụp đạt 737 mm/s, có thể chụp toàn cơ thể chỉ trong chưa đầy 2 giây. Tốc độ này nhanh gấp hàng chục lần các thế hệ máy CT thông thường và gấp nhiều lần máy chụp CT đa dãy khác. Mặt khác với tốc độ phân giải hình ảnh đến 66ms, máy có khả năng "đóng băng" chuyển động của đối tượng, vật thể, chụp hình ảnh giữa một nhịp đập của tim hay một hơi thở. Nhờ đó, máy ghi hình được mọi nhịp tim, đặc biệt là những ca nhịp cao hay loạn nhịp, với hình ảnh tim sắc nét.

"Từ đây, những bệnh nhân có nhịp tim không đều hoặc loạn nhịp tim, thậm chí mức nhịp trên 100 lần/phút không còn phải sử dụng thuốc chẹn beta (thuốc hạ nhịp tim) khi chụp CT", PGS Hiền nói, thêm rằng việc chụp CT giờ đây cũng dễ dàng hơn ở những đối tượng khó nằm yên hoặc nhịn thở như trẻ em, người già, người có bệnh phổi, bất tỉnh, chấn thương...

Mặt khác, với hai nguồn tia X quét ở các mức năng lượng khác nhau cùng lúc, máy CT này giúp thu thập đồng thời hai tập dữ liệu có các mức suy giảm khác nhau. Từ đó, máy giúp phân biệt nhiều loại mô, hỗ trợ chẩn đoán chính xác. Ví dụ, máy giúp phân biệt mảng xơ vữa động mạch vôi hóa và không vôi hóa, từ đó bác sĩ phân loại nguy cơ ở bệnh nhân tim mạch. Hoặc, máy hỗ trợ phân biệt khối u, các loại sỏi hệ tiết niệu; phân biệt tổn thương gân dây chằng, khớp; phát hiện các tổn thương nhỏ nhờ chụp liều thấp có tiêm thuốc cản quang...

Trí tuệ nhân tạo (AI) được kết hợp trong máy để xử lý phim ảnh sau chụp. Tính năng ALPHA giúp đánh dấu và phân tích mốc giải phẫu cơ thể người, tự động nhận ra các mốc giải phẫu trên phim chụp, hỗ trợ bác sĩ nhanh chóng xác định vị trí các cơ quan, mô mềm, xương, mạch máu... Các tính năng này hỗ trợ giảm tối đa các sai sót chủ quan khi phải tự đo đạc và phân tích hình ảnh.

Ngoài ra, chương trình Fast Phase tự động hỗ trợ khảo sát tim mạch giúp cân chỉnh, lựa chọn những hình ảnh rõ nét và hữu ích nhất. Bác sĩ chẩn đoán nhanh chóng, thuận lợi, chính xác hơn, hạn chế thực hiện thêm các cận lâm sàng khác để hỗ trợ chẩn đoán như trước đây.

CT Somatom Force VB30 là công cụ đắc lực hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh tim, mạch máu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

CT Somatom Force VB30 có khả năng tái tạo số lát cắt cực đại, độ dày lát cắt chỉ 0.4mm. Bệnh nhân chỉ cần thực hiện một lần chụp và tiêm thuốc, hạn chế thay đổi tư thế. Chế độ Turbo Flash quét cực nhanh giúp giảm liều tia X và thuốc cản quang, bộ lọc thiếc giúp bảo vệ người bệnh khỏi bức xạ năng lượng thấp. Còn bác sĩ có thể khảo sát cùng lúc mạch vành, mạch não và mạch chủ; mạch vành và tưới máu tim. Trong khi đó, các dòng máy CT thông thường hạn chế về tốc độ chụp và độ rộng của trường chụp, khiến người bệnh phải chụp nhiều lần, thời gian chẩn đoán lâu hơn với lượng bức xạ gấp đôi.

Ngoài lĩnh vực tim mạch - mạch máu, máy CT Somatom Force VB30 có thể phục vụ trong nhiều lĩnh vực khám chữa bệnh như thần kinh đầu cổ, lồng ngực, tim - mạch máu, ung thư, tiêu hóa, cơ xương khớp, thận - tiết niệu, chấn thương chỉnh hình... Máy được trang bị tính năng xóa nhiễu kim loại đến trên 80%, nhờ đó có thể chụp CT cho các bệnh nhân kết hợp xương bằng đinh vít, khớp háng nhân tạo...

Ông Fabian Martin Singer, Giám đốc Điều hành Siemens Healthineers Việt Nam đánh giá Somatom Force có thể hỗ trợ các bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác và nhanh chóng hơn, giúp tối ưu phác đồ và cải thiện hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Từ đó, máy góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam.

Hoài Phạm