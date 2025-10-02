5 quan niệm sai lầm thường gặp về bệnh tim

Huyết áp cao luôn có dấu hiệu rõ ràng, chỉ nên kiểm tra cholesterol sau tuổi trung niên là những cách hiểu chưa đúng, nên thay đổi để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Đau ngực là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim duy nhất

Đau ngực là triệu chứng phổ biến nhưng có nhiều triệu chứng cảnh báo bệnh tim khác nhau như đau ở một hoặc cả hai tay, hàm, cổ hoặc lưng, khó thở, nhịp tim không đều, buồn nôn, chóng mặt. Ban đầu, những triệu chứng này thường chỉ xuất hiện khi gắng sức nên dễ bị bỏ qua. Khi bệnh đã tiến triển nặng, bệnh nhân mới cảm nhận bất thường ngay cả khi nghỉ ngơi.

Huyết áp cao luôn có dấu hiệu cảnh báo

Huyết áp cao thường được ví là "kẻ giết người thầm lặng" và bệnh nhân không có triệu chứng trong thời gian dài. Mỗi người nên kiểm tra huyết áp thường xuyên, giữ dưới 140/90 mmHg để ngăn ngừa những biến chứng như đau tim, đột quỵ.

Để phòng huyết áp cao, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh, cân nặng hợp lý, tập thể dục 150 phút mỗi tuần với cường độ vừa phải, duy trì 5 buổi. Chế độ ăn nhiều rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạn, sữa ít béo, hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn có lợi cho sức khỏe. Bỏ hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, kiểm soát căng thẳng cũng góp phần phòng bệnh.

Bệnh tim dễ phát hiện

Nhiều người mắc suy tim, đột quỵ, huyết áp cao, mức cholesterol cao nhưng không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Không ít người chỉ biết mình mắc bệnh khi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây là lý do kiểm tra sức khỏe định kỳ rất quan trọng.

Chỉ có nguy cơ mắc bệnh tim nếu bệnh di truyền trong gia đình

Tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim là vấn đề đáng lo ngại. Song, thói quen sống thiếu khoa học cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tiểu đường, tăng huyết áp, cholesterol cao và hút thuốc lá là nguyên nhân thường gặp gây bệnh tim mạch. Những người có nguy cơ mắc bệnh tim nên kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Chỉ cần kiểm tra cholesterol sau tuổi trung niên

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo nên kiểm tra cholesterol 5 năm một lần sau 20 tuổi và thậm chí sớm hơn nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh tim. Chế độ ăn uống lành mạnh, ít cholesterol, tập thể dục cường độ vừa phải, kiểm soát yếu tố nguy cơ khác góp phần giúp mỗi người có trái tim khỏe mạnh.

Chế độ ăn uống, tập thể dục là cách duy nhất để cải thiện tim mạch

Ăn uống lành mạnh, hạn chế tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ, đi bộ nhanh ít nhất 30-45 phút mỗi ngày, giảm căng thẳng và giữ tinh thần thoải mái sẽ rất hữu ích. Song khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát huyết áp cao, tiểu đường và cholesterol cũng quan trọng không kém để tăng cường sức khỏe tim mạch.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)