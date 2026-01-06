Ai nên ăn gừng?

Người bị cảm, viêm họng, ho, trào ngược dạ dày hoặc đau bụng kinh ăn gừng giúp làm ấm cơ thể, giảm đau, hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Gừng giàu chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, kháng virus, hỗ trợ phòng và điều trị cảm lạnh, giảm buồn nôn, điều hòa đường huyết, tăng cường chức năng tiêu hóa... Chuyên viên Dinh dưỡng Nguyễn Trung Hiếu, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khuyên một số người nên ăn gừng thường xuyên để cải thiện sức khỏe.

Người bị cảm lạnh, cảm cúm

Người bị cảm lạnh hoặc cảm cúm thường đau họng, nghẹt mũi và đau mỏi cơ. Gừng có tính ấm, vị cay nồng, chứa hoạt chất sinh học (gingerol, shogaol) giúp giảm viêm, tán hàn, thông thoáng đường hô hấp. Thực phẩm làm giảm đau họng, nghẹt mũi, buồn nôn, hỗ trợ tiêu hóa và kích thích tuần hoàn.

Chuyên viên Hiếu cho biết người bị cảm lạnh nên ăn trà gừng ấm. Bạn có thể pha vài lát gừng tươi (khoảng 2-5 g, tương đương 2-5 lát mỏng) vào nước nóng và uống 1-3 lần một ngày khi có triệu chứng. Thêm mật ong, chanh để tăng cường vitamin C và làm dịu cổ họng.

Gừng chỉ nên được dùng như biện pháp hỗ trợ giảm triệu chứng nhẹ, không thay thế điều trị y tế. Nếu sốt cao kéo dài, khó thở, đau ngực hoặc triệu chứng nặng hơn, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được điều trị.

Gừng giàu chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Thiên Thanh

Người bệnh trào ngược dạ dày

Gừng chứa hợp chất hoạt tính như gingerol và shogaol, có tác dụng chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa. Người bị trào ngược dạ dày thực quản có thể thái vài lát gừng (khoảng 2-3 g gừng tươi) ngâm với nước nóng và uống 1-2 lần một ngày, tốt nhất trước hoặc sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa. Nếu người bệnh có triệu chứng nặng hoặc đang dùng thuốc điều trị trào ngược nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi dùng gừng.

Người bị viêm họng, ho

Các hợp chất trong gừng như gingerol và shogaol có khả năng chống viêm, giảm sưng nề niêm mạc họng đồng thời hỗ trợ làm loãng, long đờm. Thực phẩm này cũng góp phần tăng cường đáp ứng miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại tác nhân nhiễm trùng đường hô hấp trên do virus hoặc vi khuẩn.

Phụ nữ đau bụng kinh

Nhờ đặc tính chống viêm, gừng giúp giảm cường độ và mức độ khó chịu của cơn đau. Phụ nữ bị đau bụng kinh nên uống trà gừng ấm, 1-2 lần một ngày, có thể thêm gừng vào bữa ăn (canh, món xào nhẹ). Ăn gừng khi bụng đói và tránh dùng nếu có tiền sử viêm loét dạ dày nặng.

Nên chọn gừng già, củ nhỏ, vỏ sần sùi, nhiều nhánh, khi cắt có mùi cay nồng đặc trưng. Chuyên viên Hiếu lưu ý người mới bắt đầu nên dùng với liều thấp, khoảng 1 g gừng một ngày hoặc ít hơn, sau đó tăng dần nếu cơ thể dung nạp tốt. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, người có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc điều trị cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng gừng.

Hằng Trần