Ai dễ bị tiêu chảy khi uống sữa tươi?

Tiêu chảy do sữa tươi có thể xảy ra do người bệnh rối loạn tiêu hóa, dị ứng thực phẩm hoặc bảo quản sữa không đúng cách.

Sữa tươi giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, canxi cùng nhiều vitamin thiết yếu cho cơ thể. ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long, khoa Nội Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nhiều người gặp tình trạng đau bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy sau khi uống sữa tươi có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm yếu tố sinh lý và điều kiện bên ngoài.

Nguyên nhân thường gặp nhất là rối loạn dung nạp lactose - loại đường tự nhiên có trong sữa và các sản phẩm từ sữa. Để tiêu hóa lactose, cơ thể cần enzyme lactase do ruột non tiết ra. Người bị thiếu enzyme này khiến lactose không được phân giải hoàn toàn trước khi xuống đại tràng. Tại đây, vi khuẩn lên men và sinh khí gây đầy hơi, chướng bụng, đau quặn và tiêu chảy.

Mức độ triệu chứng phụ thuộc vào khả năng dung nạp riêng của mỗi người. Bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh các xét nghiệm như test hơi thở để chẩn đoán, từ đó điều chỉnh chế độ ăn hoặc sử dụng sữa không chứa lactose.

Bác sĩ Long đang khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dị ứng với protein trong sữa có thể dẫn đến các triệu chứng như phát ban hoặc ngứa da, thở khò khè, đau bụng, nôn, tiêu chảy. Tình trạng này phổ biến ở trẻ nhỏ hơn người lớn.

Ngoài yếu tố cơ địa, chất lượng sữa cũng ảnh hưởng đến tiêu hóa. Sữa có thể bị nhiễm vi khuẩn như Salmonella, Escherichia coli (E. coli) hoặc Listeria trong quá trình sản xuất, vận chuyển hoặc bảo quản. Khi sử dụng sữa nhiễm khuẩn, người dùng có nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm trùng đường tiêu hóa, với các biểu hiện như tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, nôn và đôi khi kèm sốt.

Sữa để ở nhiệt độ phòng quá lâu hoặc bảo quản không đúng nhiệt độ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, biến chất gây ra các triệu chứng tương tự rối loạn tiêu hóa. Để đảm bảo an toàn, bạn nên bảo quản sữa trong tủ lạnh dưới 4 độ C và sử dụng trong thời gian khuyến cáo ghi trên hộp sau khi mở nắp.

Theo bác sĩ Long, người mắc hội chứng ruột kích thích có nguy cơ cao rối loạn chức năng đường tiêu hóa khi uống sữa. Uống quá nhiều sữa một lúc khiến lượng lactose đưa vào vượt quá khả năng tiêu hóa của enzyme lactase, phần dư bị lên men ở đại tràng, gây đầy hơi, tiêu chảy, đau bụng.

Để hạn chế tình trạng tiêu chảy sau khi uống sữa, người dùng nên theo dõi phản ứng của cơ thể, sử dụng lượng vừa phải và lựa chọn loại sữa phù hợp. Những người có triệu chứng kéo dài hoặc nghi ngờ dị ứng nên đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn cụ thể.

Thảo Nhi