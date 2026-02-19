Ai có nguy cơ đột quỵ sau kỳ nghỉ dài ngày?

Ăn uống quá mức, ít vận động sau kỳ nghỉ dài dễ làm tăng huyết áp và đường huyết, khiến người mắc bệnh tim mạch, lớn tuổi, tiểu đường có nguy cơ đột quỵ.

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh, khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đột quỵ thường xảy ra ở người đã có yếu tố nguy cơ từ trước. Tuy nhiên, chế độ sinh hoạt không ổn định trong nhiều ngày có thể làm rối loạn kiểm soát huyết áp, đường huyết, chuyển hóa, tạo điều kiện cho biến cố mạch máu não.

Người tăng huyết áp là nhóm cần theo dõi sát. Trong kỳ nghỉ, nếu người bệnh quên uống thuốc hoặc uống không đều đặn, ăn mặn, uống rượu bia, ngủ không đủ giấc dễ khiến huyết áp dao động thất thường. Khi quay lại làm việc, áp lực tâm lý, nhịp sinh hoạt thay đổi đột ngột có thể làm huyết áp tăng, dẫn đến nguy cơ vỡ mạch máu não hoặc hình thành cục máu đông.

Người mắc bệnh tiểu đường cũng có nguy cơ đột quỵ cao sau Tết. Bởi chế độ ăn nhiều tinh bột, ít vận động gây tăng đường huyết. Tình trạng này kéo dài làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy xơ vữa động mạch não. Khi kết hợp với stress sau kỳ nghỉ, nguy cơ tai biến mạch máu não tăng.

Theo bác sĩ Khánh, người mắc bệnh tim mạch như rung nhĩ, suy tim, bệnh mạch vành cần tuân thủ điều trị liên tục. Rung nhĩ thúc đẩy hình thành cục máu đông trong tim. Cục máu đông di chuyển lên não gây tắc mạch não. Nếu ngưng hoặc dùng thuốc không đều trong kỳ nghỉ làm tăng nguy cơ này.

Bác sĩ đang khám tầm soát đột quỵ cho người có bệnh nền. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người lớn tuổi dễ bị ảnh hưởng do hệ mạch máu đã có thay đổi theo thời gian. Sau kỳ nghỉ, các yếu tố như tăng huyết áp, mất nước, nhiễm trùng có thể khởi phát đột quỵ.

Bác sĩ Khánh lưu ý người trẻ không có bệnh nền vẫn có nguy cơ đột quỵ sau kỳ nghỉ dài, nếu uống nhiều uống rượu bia, hút thuốc, thức khuya, ít vận động trong nhiều ngày liên tục. Những yếu tố này làm rối loạn mỡ máu và tăng độ nhớt của máu, dẫn đến tai biến mạch máu não. Căng thẳng tâm lý do khối lượng công việc lớn sau Tết, áp lực tiến độ, trách nhiệm có thể làm tăng hormone gây co mạch, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, từ đó ảnh hưởng đến mạch máu não.

Theo bác sĩ Khánh, sau kỳ nghỉ, người có yếu tố nguy cơ nên sắp xếp lại thời gian sinh hoạt, duy trì giấc ngủ, hạn chế rượu bia, theo dõi các chỉ số sức khỏe. Kiểm tra huyết áp, đường huyết, mỡ máu để sớm phát hiện bất thường.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt khởi phát đột ngột, tê yếu tay chân, nói khó, méo miệng hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Thông qua chụp CT và MRI não, bác sĩ có thể đánh giá tình trạng mạch máu não, phát hiện hẹp, tắc mạch, phình mạch hoặc tổn thương não, từ đó điều trị, phòng ngừa các biến cố mạch máu não.

Trọng Nghĩa