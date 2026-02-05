Chụp MRI có giúp phát hiện sớm đột quỵ?

Tôi 52 tuổi, cao huyết áp, gần đây hay đau đầu, chóng mặt thoáng qua, có phải dấu hiệu đột quỵ không? Chụp MRI não có giúp phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ? (Minh Tuấn, TP HCM)

Trả lời:

Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, có thể xảy ra do tổn thương mạch máu não âm thầm nhiều năm. Chụp MRI não là phương pháp hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương não và mạch máu não. MRI có độ phân giải cao, giúp phát hiện các ổ nhồi máu não nhỏ, vùng thiếu máu não thoáng qua, tổn thương chất trắng hoặc vi xuất huyết não - dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ trong tương lai. Các tổn thương này thường không gây triệu chứng rõ ràng, khó phát hiện qua khám thông thường.

Hiện nay, hệ thống MRI 1,5 Tesla và 3 Tesla cho thấy những hình ảnh não và mạch máu chi tiết hơn, hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác mức độ tổn thương, từ đó xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm soát yếu tố nguy cơ phù hợp cho từng người bệnh. Bên cạnh MRI não, bác sĩ có thể chỉ định MRI mạch máu não (MRA) nhằm phát hiện sớm tình trạng hẹp, tắc, phình hoặc dị dạng mạch máu não - những nguyên nhân tiềm ẩn gây đột quỵ thiếu máu não.

Trong những tình huống cần đánh giá nhanh hoặc nghi ngờ xuất huyết não, người bệnh có thể được chỉ định chụp CT. Các hệ thống CT hiện đại với số lát cắt lớn góp phần phát hiện nhanh máu tụ, tổn thương não cấp, hỗ trợ bác sĩ quyết định hướng xử trí sớm. Sau đó, hình ảnh MRI biểu hiện chi tiết hơn phạm vi và mức độ tổn thương não.

Chụp MRI 3 Tesla giúp tầm soát, phát hiện sớm các nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn thuộc nhóm nguy cơ cao do có tăng huyết áp kéo dài kèm triệu chứng thần kinh thoáng qua như đau đầu, chóng mặt. Bạn nên đến bác sĩ kiểm tra tình trạng cụ thể, xác định nguyên nhân, từ đó có chỉ định điều trị. Tùy tình trạng, bác sĩ tư vấn gói tầm soát đột quỵ phù hợp. Gói tầm soát thường bao gồm xét nghiệm mỡ máu, đường huyết, đo huyết áp, điện tâm đồ, siêu âm tim, siêu âm động mạch cảnh kết hợp chụp MRI não và mạch máu não. Những trường hợp nguy cơ cao hơn có thể cần thêm các kỹ thuật chuyên sâu.

Phát hiện nguy cơ đột quỵ từ giai đoạn chưa có biến chứng góp phần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, giảm khả năng xảy ra đột quỵ trong tương lai. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu liệt nửa người, nói khó, rối loạn ý thức, người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ càng sớm càng tốt để được điều trị trong "thời gian vàng".

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh

Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM