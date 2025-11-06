9 vấn đề sức khỏe phụ nữ tuổi 30 nên lưu ý

Phụ nữ từ tuổi 30 nên kiểm tra huyết áp, cholesterol, tiểu đường, tầm soát bệnh lý cổ tử cung, ung thư vú để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Kiểm tra huyết áp

Theo dõi huyết áp rất quan trọng để phát hiện tăng huyết áp - yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim, đột quỵ. Phụ nữ khỏe mạnh nên kiểm tra huyết áp 3-5 năm một lần. Người mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, béo phì, huyết áp cao trong thai kỳ nên kiểm tra thường xuyên hơn.

Tầm soát ung thư vú

Chụp nhũ ảnh định kỳ không được khuyến nghị cho phụ nữ dưới 40 tuổi trừ khi có nguy cơ cao như tiền sử có người mắc bệnh hoặc đột biến gene như BRCA1, BRCA2. Phụ nữ độ tuổi 30 nên quan sát để phát hiện các khối u bất thường, thay đổi kích thước, kết cấu da. Khi có bất thường, phụ nữ nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Tầm soát ung thư cổ tử cung

Tầm soát ung thư cổ tử cung nên bắt đầu từ tuổi 21. Phụ nữ từ 21 đến 29 tuổi nên xét nghiệm Pap 3 năm một lần, người từ 30 đến 65 tuổi nên xét nghiệm một năm một lần.

Xét nghiệm cholesterol

Kiểm tra cholesterol giúp đánh giá nguy cơ bệnh tim, các bệnh lý liên quan. Phụ nữ béo phì, tiểu đường, tiền sử gia đình mắc bệnh tim nên bắt đầu xét nghiệm ở tuổi 20. Xét nghiệm thường xuyên nếu bị tăng cân, thay đổi chế độ ăn uống hoặc mắc bệnh lý. Duy trì mức cholesterol khỏe mạnh hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Khám mắt

Vấn đề về mắt thường bị bỏ qua nhưng lại quan trọng để phát hiện các vấn đề về thị lực. Khám mắt định kỳ giúp tìm ra những dấu hiệu của bệnh tăng nhãn áp hoặc vấn đề về võng mạc.

Khám răng

Vệ sinh răng miệng tốt không chỉ dừng lại ở việc đánh răng, dùng chỉ nha khoa. Khám nha sĩ 1-2 lần một năm để làm sạch, ngăn sâu răng, bệnh nướu răng và các vấn đề răng miệng khác. Nha sĩ có thể đề nghị khám thường xuyên hơn nếu có vấn đề về răng miệng kéo dài.

Sàng lọc bệnh truyền nhiễm

Tất cả người lớn từ 18 đến 79 tuổi nên xét nghiệm viêm gan C ít nhất một lần. Xét nghiệm thường xuyên có thể phát hiện, ngăn ngừa sự lây lan của bệnh.

Tầm soát tiểu đường

Bệnh tiểu đường thường tiến triển âm thầm theo thời gian, do đó phát hiện sớm quan trọng. Phụ nữ thừa cân hoặc có yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim nên tầm soát định kỳ. Nếu bạn đang có kế hoạch mang thai nên khám trước khi mang thai, từ đó điều chỉnh lối sống, chăm sóc y tế kịp thời.

Khám da

Kiểm tra da quan trọng để phát hiện ung thư da. Phái đẹp nên tự kiểm tra thường xuyên để phát hiện thay đổi nào về nốt ruồi, tàn nhang hoặc các khối u da mới. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư da nên khám định kỳ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)