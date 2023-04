9 thực phẩm những người sống thọ trên thế giới thường ăn

Một số thực phẩm được ưa chuộng ở những vùng có nhiều người sống thọ trên trăm tuổi nhất trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu đã liệt kê ra 5 khu vực trên thế giới có mật độ người sống trên trăm tuổi cao nhất, được gọi là vùng xanh. Những nơi này bao gồm Sardinia ở Italy, Okinawa ở Nhật Bản, Ikaria ở Hy Lạp, Nicoya ở Costa Rica và Loma Linda ở Mỹ.

Tùy mỗi khu vực, những người dân sống ở đó tiêu thụ nhiều loại thực phẩm khác nhau nhưng họ lại có nhiều thói quen ăn uống khá tương đồng. Dưới đây là một số thực phẩm mà những người sống thọ nhất trên thế giới ăn thường xuyên.

Ngũ cốc nguyên hạt

Nhiều người cao tuổi ở khu vực vùng xanh ăn ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên, đặc biệt là Sardinia và Ikaria. Những loại này bao gồm yến mạch, quinoa (diêm mạch), gạo lứt và bánh mì nguyên cám.

Ngũ cốc nguyên hạt đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách. Loại ngũ cốc này khác với ngũ cốc trắng tinh chế, giữ nguyên vẹn chất xơ, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cholesterol. Nhờ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường tuýp 2.

Quả bơ

Thành phố Loma Linda thuộc bang California, Mỹ là một trong năm vùng xanh gồm cộng đồng những người theo đạo Cơ Đốc sinh sống. Ngoài việc dành thời gian hàng tuần để tĩnh tâm, suy niệm, họ cũng duy trì chế độ ăn chay với đầy đủ các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Trong đó quả bơ là món ăn chủ lực của cộng đồng Loma Linda.

Quả bơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe: giúp kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ béo phì và bệnh tiểu đường tuýp 2. Do có hàm lượng chất béo lành mạnh cao, loại quả này cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Khoai

Khoai tây là lương thực chính của những người sống ở Ikaria, Hy Lạp và khoai lang tím được những người ở Okinawa, Nhật Bản ăn thường xuyên.

Khoai lang tím có chứa anthocyanin, giúp ngăn ngừa bệnh tật. Loại củ này cũng rất giàu vitamin A, B6, C, kali và chất xơ. Khoai tây chứa hàm lượng carbohydrate cao nhưng lại chứa chất chống oxy hóa đã được chứng minh có thể giúp thu nhỏ tế bào ung thư. Một số nghiên cứu cũng phát hiện ra khoai tây có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Tỏi

Đây là gia vị được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày của người ở Ikaria, Hy Lạp. Tỏi giúp điều trị cảm hoặc cúm thông thường và các nghiên cứu đã chỉ ra tỏi có thể rút ngắn thời gian bị bệnh.

Ngoài những lợi ích trên, một báo cáo y khoa cũng cho thấy tỏi có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Hai đặc tính này giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Những người sống ở Vùng xanh chủ yếu ăn ngũ cốc nguyên hạt kết hợp nhiều trái cây và rau quả mỗi ngày. Ảnh: Freepik

Đậu

Đậu là thực phẩm được ăn chủ yếu ở hầu hết các vùng xanh, cung cấp lượng chất xơ và các chất dinh dưỡng khác giúp chống lại bệnh tật. Đậu đen, món ăn chủ yếu trong chế độ ăn hàng ngày của những người sống thọ ở Ikaria, Hy Lạp, đã được chứng minh có đặc tính chống ung thư, tốt cho tim mạch và phòng chống bệnh tiểu đường.

Những người ở Nicoya, Costa Rica cũng ăn đậu đen hàng ngày, thường ăn với cơm và bánh ngô.

Dầu ô liu

Người Ikaria, Hy Lạp sử dụng dầu ô liu thường xuyên. Báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy dầu ô liu nguyên chất có nhiều lợi ích sức khỏe như kiểm soát cân nặng, giảm huyết áp, chống viêm, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Những người sống ở khu vực Địa Trung Hải, nơi sử dụng dầu ô liu thường xuyên, nằm trong danh sách những người khỏe mạnh nhất trên thế giới.

Cá

Cá cũng là món ăn chính được những người theo đạo Cơ Đốc ở Loma Linda, Mỹ yêu thích. Nghiên cứu chỉ ra, những người ăn chay thuần hoặc ăn chay với một ít cá hàng ngày là những người sống lâu nhất và khỏe mạnh nhất.

Nhiều người trong Vùng xanh cũng báo cáo thường xuyên ăn các loài cá nhỏ như cá tuyết, cá cơm và cá mòi.

Cà chua

Người Sardinia, Italy, yêu thích cà chua và sử dụng trong một số món ăn chính của mình. Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm, giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và đột quỵ.

Cà chua bi là trái cây chứa hàm lượng beta carotene cao đã được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ phát triển khối u liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt.

Rượu vang đỏ

Nhiều người sống ở vùng xanh uống rượu vang đỏ hàng ngày như một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh của mình, khoảng 2 ly mỗi ngày.

Một số nghiên cứu cho rằng rượu vang có thể kéo dài tuổi thọ nhờ chứa chất chống oxy hóa và hàm lượng polyphenol. Tuy nhiên, với bất kỳ loại rượu nào, uống điều độ là chìa khóa quan trọng và phải tham khảo ý kiến bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mình trước khi uống.

Bảo Bảo (Theo Eat This, Not That)