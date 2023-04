6 thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa

Bổ sung một số loại thực phẩm khác nhau vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và giúp trẻ lâu.

Một số thói quen ăn uống có thể khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn. Thực phẩm kém lành mạnh như đồ ăn chứa chất béo chuyển hóa có thể gây viêm và lão hóa; ăn quá nhiều đường và carbohydrates tinh chế như bánh mì, bột mì... có thể dẫn đến tổn thương lớp collagen ở da, gây chảy xệ, trông già hơn.

Ăn một số thực phẩm lành mạnh có thể là cách làm chậm quá trình lão hóa.

Quả mọng

Các gốc tự do có thể góp phần gây ra những đốm nâu, nếp nhăn trên da và khiến da khô, xỉn màu. Các chất chống oxy hóa có trong quả mọng giúp tiêu diệt các gốc tự do. Các loại quả mọng khác nhau sẽ chứa hàm lượng và các loại chất chống oxy hóa khác nhau. Tuy nhiên, quả việt quất là một trong những lựa chọn tốt nhất để cơ thể nhận được chất dinh dưỡng, làm chậm quá trình lão hóa.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp thúc đẩy sản xuất collagen. Chất chống oxy hóa carotenoids có trong thực phẩm này có công dụng chống viêm và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và các yếu tố môi trường. Ớt chuông cũng rất tốt cho việc giảm cân và được sử dụng linh hoạt kể cả ăn sống hay nấu chín.

Quả bơ

Vitamin E có nhiều trong quả bơ giúp thúc đẩy sức khỏe làn da và giảm viêm; có lợi cho móng tay và tóc. Các axit béo có trong bơ giúp nuôi dưỡng cơ thể. Quả bơ cũng cung cấp các khoáng chất cần thiết để duy trì hàm lượng dầu trên da.

Loại quả này cũng hỗ trợ phòng ngừa các bệnh khác, bao gồm: hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, giảm cholesterol "xấu" (LDL) và bảo vệ tim.

Ăn nhiều quả mọng và rau xanh có thể giúp cơ thể trẻ lâu hơn. Ảnh: Freepik

Cải xoong

Cải xoong là một loại rau có hương vị nhẹ, chứa lượng beta carotene gấp 4 lần so với một quả táo. 100 g rau cải xoong cung cấp cho cơ thể khoảng 238% vitamin K so với lượng khuyến nghị hàng ngày. Những hợp chất này giúp cho làn da tươi trẻ.

Loại rau xanh này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng. Chúng hoạt động như một chất khử trùng da và cung cấp khoáng chất thiết yếu đến các tế bào trên da; làm tăng oxy cho da và ngăn ngừa lão hóa da.

Cải xoong cũng chứa nhiều vitamin A và C - đều là chất chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại các gốc tự do; giàu canxi giúp xương chắc khỏe khi cơ thể già đi.

Hạnh nhân

Loại hạt này chứa nhiều dưỡng chất quan trọng với cơ thể. Vitamin E giúp chữa lành tổn thương trên da, chất béo giúp giữ ẩm da và chống lại tia UV (nguyên nhân dẫn đến tổn thương da bên ngoài). Hạnh nhân cũng có nhiều chất xơ giúp ngăn ngừa bệnh tim và bệnh tiểu đường type 2.

Thực phẩm thuộc chế độ ăn Địa Trung Hải

Các loại thực phẩm tiêu biểu trong chế độ Địa Trung Hải bao gồm các loại hạt, cá, ô liu, các loại đậu và gia vị. Các chuyên gia khuyến nghị, các thực phẩm này có vai trò trong việc giữ cho bộ não minh mẫn và tươi trẻ. Các nghiên cứu cũng cho thấy tăng cường chế độ ăn Địa Trung Hải có liên quan đến việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Chế độ ăn này còn giúp cải thiện kỹ năng tư duy trong cuộc sống sau này, giúp bạn có tinh thần minh mẫn khi về già. Chế độ ăn Địa Trung Hải cũng có lợi cho tim và giúp tăng khả năng sống thọ hơn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)