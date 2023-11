9 thực phẩm nam giới nên ăn thường xuyên

Rau củ quả màu cam cung cấp beta-carotene, lutein và vitamin C dồi dào. Những chất dinh dưỡng này hỗ trợ phòng ngừa bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Các lựa chọn lành mạnh bao gồm ớt chuông màu cam, cà rốt, bí ngô, cam và khoai lang ruột cam.

Bơ chứa chất béo không bão hòa có tác dụng giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu (LDL), nhờ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Loại quả này có chứa chất xơ và kali tăng cảm giác no, duy trì hoạt động, bổ sung các chất điện giải.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Eat This Not That)

Ảnh: Freepik