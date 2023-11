5 lý do nên ăn chuối mỗi ngày

Chuối giàu kali góp phần ổn định huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ, tăng cường lợi khuẩn đường ruột do có nhiều chất xơ.

Một quả chuối cung cấp khoảng 112 calo, 27 g tinh bột, 3 g chất xơ, 14 g đường tự nhiên, 422 mg kali. Trái cây này tốt cho sức khỏe tim mạch, tăng cường năng lượng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Tăng cường năng lượng

Chuối cung cấp carbohydrate (carbs), là nhiên liệu chính để cơ thể sản xuất năng lượng. Các vitamin B3, B6 và B12 cũng giúp cơ thể tổng hợp năng lượng. Ăn chuối kết hợp với chất béo, protein lành mạnh như hạnh nhân, sữa chua Hy Lạp tốt cho sức khỏe.

Chuối giàu kali hoạt động như chất điện giải đem đến nhiều lợi ích cho người vừa tập luyện xong. Cung cấp kali cho cơ thể sau khi đổ mồ hôi bằng cách ăn chuối có thể giảm chuột rút, đau cơ.

Giảm cân

Hàm lượng calo thấp, chất xơ cao giúp chuối trở thành món ăn nhẹ lành mạnh so với các thực phẩm khác như đồ đóng hộp có đường. Chất xơ từ rau, trái cây tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và giữ dáng.

Cung cấp chất xơ

Chuối giàu chất xơ giúp cho nhu động ruột hoạt động đều đặn, tiêu hóa dễ dàng hơn, giảm táo bón. Lượng tinh bột kháng không tiêu hóa được trong ruột non, thay vào đó lên men trong ruột già cung cấp vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Mỗi người nên tiêu thụ 20-25 g chất xơ mỗi ngày, uống nhiều nước để tốt cho tiêu hóa.

Chuối có lợi cho đường ruột. Ảnh: Freepik

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Loại trái cây này giàu kali, làm giảm lượng cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim. Huyết áp cao làm tổn thương thành động mạch và lượng cholesterol thừa trong máu bám vào các khu vực bị tổn thương. Theo thời gian mạch máu thu hẹp và cứng lại, tim phải làm việc nhiều hơn để đưa máu đi khắp cơ thể. Kali làm giãn nở mạch máu, cho phép máu lưu thông nên giảm huyết áp.

Khi nạp quá nhiều muối trong thực phẩm, natri ngăn thận loại bỏ nước, lượng nước thừa dẫn đến tăng huyết áp. Kali có tác dụng hỗ trợ loại bỏ natri ra khỏi cơ thể.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Chuối chứa một số chất chống oxy hóa như flavonoid, amin, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim, các bệnh thoái hóa. Trái cây này cũng hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do do các gốc tự do gây ra. Nếu không có chất chống oxy hóa, các gốc tự do có thể tích tụ theo thời gian, gây hại.

Người có thận yếu hoặc suy thận mạn nên tránh trái cây và rau quả chứa nhiều kali như chuối. Thận bị tổn thương khiến khả năng đào thải kali qua nước tiểu giảm, có thể dẫn đến tăng kali trong máu.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)