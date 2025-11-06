9 nhóm thực phẩm không làm tăng đường huyết

Rau xanh lá và không chứa tinh bột, ngũ cốc nguyên cám, bổ sung gia vị thường xuyên hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu ổn định.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến lượng đường trong máu và khả năng kiểm soát insullin của người bệnh tiểu đường. Ăn đúng bữa, hạn chế các món chế biến sẵn, nhiều đường và chiên rán giúp giảm đường, chất béo xấu, có lợi cho sức khỏe tổng thể. Người bệnh tiểu đường nên ưu tiên các nhóm thực phẩm dưới đây giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Rau lá xanh đậm giàu vitamin A, C, K và các khoáng chất như sắt, canxi. Chúng cũng ít carbohydrate và giàu chất xơ, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Bạn có thể trộn cải xoăn vào món salad hoặc súp đậu và rau củ. Rau bina dùng làm salad hoặc nấu canh đều được. Bắp cải, xà lách, rau muống, cải ngọt dễ dàng chế biến, bổ sung chất xơ có lợi cho sức khỏe.

Rau lá xanh đậm như rau muống xào giàu chất xơ, vitamin. Ảnh: Bùi Thủy

Gia vị gồm quế, nghệ và gừng có tác dụng hạ đường huyết. Các loại gia vị này có đặc tính chống viêm, góp phần giảm viêm cho người bệnh tiểu đường, từ đó kiểm soát đường huyết trong và sau bữa ăn.

Rau không chứa tinh bột giúp bổ sung chất xơ, an toàn với đường huyết. Vì không chứa tinh bột và giàu chất xơ, nên loại rau này không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Một số rau không chứa tinh bột bao gồm hành tây, nấm, bí ngòi, bông cải xanh, cần tây và cải brussels.

Quả có chỉ số đường huyết thấp thường có lượng đường thấp, ít ngọt, không làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Hầu hết quả đều giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất. Bạn có thể ăn táo, lê, cam, quả mọng, bưởi để cung cấp nước cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Ngũ cốc nguyên hạt là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Không giống như ngũ cốc đã qua chế biến và tinh chế (như cơm, bún, bột mì trắng), ngũ cốc nguyên hạt chưa qua tinh chế nên giữ nguyên phần mầm, cám của hạt. Những phần này cung cấp chất xơ, giúp làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu. Một số loại ngũ cốc người tiểu đường nên sử dụng thường xuyên là gạo lứt, hạt diêm mạch, yến mạch và bánh mì nguyên cám. Yến mạch có tác dụng cải thiện đường huyết và độ nhạy insulin, từ đó duy trì lượng đường trong máu ở mức thấp.

Protein làm chậm quá trình hấp thụ carbs vì cơ thể mất nhiều thời gian hơn để phân hủy hơn các thực phẩm khác. Protein có trong hạt diêm mạch, thịt ức gà, đậu, trứng, tôm góp phần no lâu hơn, hạn chế calo nạp vào, hỗ trợ giảm cân.

Chất béo lành mạnh giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs vào máu. Bổ sung chất béo lành mạnh vào bữa ăn không chỉ giúp bạn no lâu hơn mà còn ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Một số chất béo lành mạnh như dầu ô liu, quả bơ, hạt giống (chia, lanh, hướng dương, bí ngô).

Các loại đậu giàu dinh dưỡng và có chỉ số đường huyết thấp. Một số loại đậu phổ biến bao gồm đậu lăng, đậu Hà Lan, đậu Hà Lan và đậu gà giàu chất xơ giúp giữ lượng đường trong máu không tăng đột biến.

Các loại hạt chứa nhiều chất béo không bão hòa (chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa), thường được coi là chất béo lành mạnh. Nhâm nhi các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, quả hồ trăn, quả hồ đào và đậu phộng, lúc đói hoặc dùng trong bữa ăn nhẹ có thể kiểm soát đường huyết.

Anh Chi (Theo Very Well Health)