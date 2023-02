9 mẹo giúp gan khỏe mạnh

Ăn thực phẩm lành mạnh, uống thuốc đúng cách, giữ cân nặng hợp lý, tiêm phòng là những cách có thể giúp gan khỏe mạnh.

Gan là bộ phận quan trọng của cơ thể, có chức năng chuyển hóa. Nếu bạn làm việc quá sức, tiếp xúc với virus, có thói quen ăn uống nhiều dầu mỡ, sử dụng nhiều chất kích thích như thuốc lá, rượu bia, nguy cơ mắc các bệnh về gan như viêm gan, nhiễm trùng sẽ cao hơn. Dưới đây là 8 mẹo có thể giúp gan khỏe mạnh mỗi ngày.

Uống thuốc đúng cách: Uống thuốc không đúng chỉ dẫn của bác sĩ dễ gây hại cho gan, nhất là các loại thuốc giảm đau chứa acetaminophen giúp giảm triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm. Người lớn không nên uống nhiều hơn 4.000 mg acetaminophen mỗi ngày vì vượt quá con số này gan sẽ bị tổn thương. Khi có các biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, ngứa, da hoặc mắt hơi vàng, bạn nên thăm khám bác sĩ.

Uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Ảnh: Freepik

Quan hệ tình dục an toàn: Các bệnh lây lan qua đường tình dục có thể làm tổn thương gan như viêm gan C... Quan hệ tình dục an toàn là cách giúp phòng tránh nhiều bệnh.

Không uống rượu bia: Gan làm việc nhiều hơn và gần như quá tải khi bạn uống rượu. Cơ quan này có vai trò chuyển hóa, loại bỏ các độc tố rượu khỏi máu, giúp giải rượu. Nếu lạm dụng, bạn có thể bị gan nhiễm mỡ, tổn thương gan. Rượu bia cũng có thể khiến vi khuẩn xấu phát triển trong ruột, vi khuẩn này di chuyển đến gan và gây ra tổn thương. Người trưởng thành nên uống từ hơn 2 lít nước mỗi ngày để bảo vệ gan nói riêng và sức khỏe tổng thể nói chung.

Chế độ ăn cầu vồng: Chế độ ăn uống cầu vồng nghĩa là ăn các loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc, giúp bạn nhận được đa dạng chất dinh dưỡng và chất xơ cần thiết. Để gan khỏe, mọi người nên hạn chế các thực phẩm giàu carb tinh chế như bánh rán, bánh mì trắng.

Giữ trọng lượng cơ thể ở mức ổn định: Duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Cân nặng ổn định nghĩa là chỉ số khối cơ thể (BMI) nằm trong khoảng 18-25. Một số cách giúp giữ cân nặng ổn định như: tập thể dục, ăn uống thực phẩm giàu thực vật, lành mạnh.

Rửa tay: Cách làm đơn giản này giúp loại bỏ vi trùng có thể lây nhiễm sang gan. Mọi người nên rửa tay bằng xà phòng trước khi nấu ăn, trước khi ăn, ngay sau khi đi vệ sinh và tiếp xúc với bề mặt nghi ngờ ô nhiễm.

Luyện tập thể dục đều đặn: Tập thể dục góp phần cải thiện cách thức hoạt động của insulin, đốt cháy chất béo trung tính và một loại chất béo trong máu, tốt cho gan.

Kiểm tra tổn thương gan định kỳ: Những người có tiền sử gia đình từng mắc bệnh gan, thường xuyên uống rượu, bia nên có thói quen khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra chức năng gan. Nếu không may mắc bệnh, điều trị sớm có thể sẽ có kết quả tốt hơn. Những người có nguy cơ mắc viêm gan C cao bao gồm phụ nữ có thai, người đang chạy thận nhân tạo, nhiễm HIV, có xét nghiệm gan bất thường hoặc bệnh gan...

Tiêm phòng: Trẻ em, người lớn nên tiêm ngừa viêm gan B, C theo lịch tiêm chủng. Vaccine giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch, tránh một số tổn thương cho gan.

Anh Chi (Theo WebMD)